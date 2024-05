Nonostante l’enorme successo riscosso a livello globale, il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, studiando nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.9.10.73.

WhatsApp Beta per iOS introduce una nuova comoda funzione

Grazie alla versione 2.24.10.8 beta di WhatsApp per Android è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su una nuova funzione che dovrebbe aiutare gli utenti a gestire meglio la memoria usata dall’applicazione e con la versione 24.9.10.73 beta la medesima novità fa la sua comparsa su iOS.

In pratica, così come viene mostrato da questo screenshot, il team di sviluppatori sta valutando la possibilità di introdurre una nuova funzionalità che consente agli utenti di filtrare l’elenco delle conversazioni, in modo da poter gestire più facilmente lo spazio di archiviazione del dispositivo.

Grazie a tale novità gli utenti possono ordinare le proprie conversazioni per tipologie specifiche (come ad esempio i canali), capendo subito quali sono le conversazioni o i canali che occupano più spazio.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzione potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da molto tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica istantanea, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

Seguite i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech