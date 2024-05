Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, con la nuova versione di Microsoft Edge è arrivata la tanto attesa funzionalità che permette agli utenti di gestire il quantitativo di RAM utilizzato dal browser. Un aggiornamento di non poco conto che punta a migliorare e ottimizzare le prestazioni del software Microsoft, sempre più completo e versatile grazie anche all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale.

Il nuovo strumento, integrato ora su Edge 125, è ideato per semplificare la gestione della memoria RAM, mirando soprattutto a quella fascia di utenza che punta a ottimizzare al massimo le prestazioni, sempre con un occhio di riguardo alla stabilità e alle funzionalità di ultima generazione.

Come funziona lo strumento di Microsoft Edge per gestire la RAM

L’ottimizzazione delle risorse e in particolare della RAM da parte del browser è terreno di scontro da diverso tempo tra i competitor di settore; una problematica che non riguarda solo Microsoft Edge, ma per intenderci anche altre soluzioni come Google Chrome, Firefox o Safari. In quest’ottica, offrire all’utente la possibilità di gestire personalmente il quantitativo di RAM destinato al browser, potrebbe essere per Edge un nuovo punto a favore, anche per utenti non particolarmente smanettoni, ma semplicemente costretti a ottimizzare per via di macchine datate e con poca RAM in dotazione.

Come si evince dallo screenshot a seguire, la nuova funzionalità prevede un cursore destinato a limitare la quantità di RAM che può utilizzare il browser. Oltre al quantitativo di memoria, dal pannello dedicato potremo impostare quando utilizzare questo “limitatore”; se scegliamo “Sempre” il limite selezionato verrà applicato indipendentemente dall’applicativo, se invece optiamo per “Quando giochi su PC”, la funzione entra in azione all’avvio di un gioco.

Inutile quasi ribadire che meno RAM dedicheremo a Microsoft Edge, maggiore sarà l’impatto prestazionale sul browser e sulla sua reattività; il consiglio quindi è quello di non esagerare o quantomeno di condurre qualche test preliminare per evitare rallentamenti o crash del software. Per i meno ferrati in materia tornerà utile l’opzione “Browser Essential” (o Elementi essenziali del browser), una pratica barra laterale che fornisce un rapporto in tempo reale sull’utilizzo della RAM da parte di Edge, segnalando quindi all’utente se sta o meno saturando il limite di memoria imposto.

Per accedere alla nuova funzionalità di Edge basta portarsi su “Impostazioni e altro”, quindi “Impostazioni” e infine “Sistema e prestazioni”. Nella sezione “Gestisci le tue prestazioni” è presente la nuova voce “Controlli delle risorse” per gestire le opzioni viste poco sopra.