Presentato all’inizio di quest’anno in occasione del CES 2024 di Las Vegas, Amazfit Helio Ring rappresenta la soluzione studiata da questo popolare brand per gli atleti alla ricerca di un piccolo dispositivo, semplice da indossare, da sfruttare per provare a migliorare le loro prestazioni sportive attraverso un monitoraggio avanzato del recupero fisico e mentale.

Ebbene, nelle scorse ore Amazfit ha annunciato che il suo nuovo anello intelligente sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 15 maggio 2024, sia in bundle con Amazfit Cheetah Pro o Amazfit T-Rex Ultra che singolarmente.

Amazfit Helio Ring si prepara ad esordire sul mercato

Il produttore ci tiene a ribadire che Amazfit Helio Ring è in grado di garantire agli utenti approfondimenti senza precedenti sulle prestazioni atletiche e sul recupero e raggiunge il suo pieno potenziale se abbinato a uno degli smartwatch di Amazfit.

E grazie all’app Zepp, che fonde tra loro le informazioni provenienti dallo smartwatch e dall’anello, gli utenti non hanno la necessità di navigare tra più applicazioni per accedere ai dati relativi agli allenamenti e alla qualità del sonno.

Nella pagina dedicata ad Amazfit Helio Ring sul sito ufficiale (la trovate seguendo questo link) il produttore mette in risalto alcuni dei più importanti punti di forza di questo dispositivo (come, ad esempio, la qualità garantita dalla lega di titanio usata per realizzare la sua scocca, la capacità di resistere all’acqua fino a 10 ATM o il peso di appena 4 grammi), aggiungendo che può essere sfruttato anche senza uno smartwatch abbinato ad esso.

Negli Stati Uniti il nuovo smart ring di Amazfit sarà disponibile al prezzo ufficiale di 299,99 dollari sul sito del produttore. L’azienda ha in programma di vendere l’anello anche in appositi pacchetti con gli smartwatch Amazfit Cheetah Pro e T-Rex Ultra (in tal caso il suo prezzo sarà di 149,99 dollari).

A breve verranno forniti dettagli sui programmi di Amazfit relativi alla sua commercializzazione a livello globale.