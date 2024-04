Nel corso di un’intervista, il CEO di Mercedes-Benz si è occupato anche di Apple CarPlay, precisando che il popolare produttore automobilistico non ha alcuna intenzione di adottare la versione immersiva di prossima generazione della soluzione del colosso di Cupertino.

Ricordiamo a tal proposito che Apple ha descritto CarPlay di nuova generazione come la migliore esperienza iPhone per l’auto, in quanto tale soluzione è in grado di espandere il sistema del colosso statunitense a tutti gli schermi del conducente, incluso il quadro dedicato agli strumenti.

In pratica, la funzionalità di mirroring del telefono dovrebbe estendersi oltre il touchscreen centrale, per andare a comprendere anche schermi aggiuntivi come il quadro strumenti e controllare, così, alcune delle principali funzioni del veicolo, come il tachimetro e il contachilometri.

Mercedes e i dubbi su Apple CarPlay

Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, hon ha voluto lasciare spazio a dubbi: la sua risposta alla domanda se il popolare brand automobilistico abbia intenzione di consentire ad Apple CarPlay di prendere il controllo di tutti gli schermi all’interno dei suoi veicoli è stata un secco “no”.

A dire del CEO di Mercedes vi è invece la necessità di una “architettura software olistica”, che possa essere capace di soddisfare le esigenze dei clienti che sono sempre più alla ricerca di una migliore esperienza tecnologica nei loro veicoli.

Tra i primi brand che sembrano essersi interessati al nuovo sistema di Apple vi sono Porsche e Aston Martin mentre Mercedes non solo non ha fretta di seguire le suoi concorrenti di veicoli di lusso ma sta collaborando con Google nella progettazione di una nuova funzionalità di navigazione che si baserà su Google Maps, con la precisazione che il team di ingegneri di Mercedes sarà fortemente coinvolto nel processo di sviluppo.

Ad ogni modo, Källenius ha voluto precisare che sia CarPlay che Android Auto continueranno ad essere disponibili per chi acquista un’auto Mercedes, in quanto la possibilità di effettuare il mirroring del proprio smartphone rappresenta una funzionalità molto apprezzata dagli utenti.