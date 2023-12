Come riportato da Cool Hunting, Porsche e Aston Martin saranno le prime case automobilistiche a supportare il sistema Apple CarPlay di prossima generazione a partire dal 2024.

Apple descrive CarPlay di nuova generazione come la migliore esperienza iPhone per l’auto, in quanto espande il sistema dell’azienda di Cupertino a tutti gli schermi del conducente, incluso il quadro strumenti.

Infatti l’implementazione di CarPlay di prossima generazione da parte di Porsche e Aston Martin si estenderà su più schermi dell’auto, mostrando l’iconica griglia di app di CarPlay, ora con le informazioni sulla riproduzione, l’integrazione di Apple Maps e altro ancora.

Apple CarPlay controllerà anche il quadro strumenti, mostrando il tachimetro, il contagiri e altre informazioni, oltre a supportare funzioni tipiche dell’auto come la radio, il controllo della temperatura e altro.

CarPlay di nuova generazione debutterà su Porsche e Aston Martin

Al momento non sappiamo quali modelli specifici di auto Porsche e Aston Martin supporteranno CarPlay di prossima generazione e nemmeno se arriverà anche sui modelli esistenti o se sarà esclusiva per i nuovi modelli.

Aston Martin ha aggiunto che CarPlay di nuova generazione è compatibile con l’ultima versione del suo sistema di infotainment che debutterà sui modelli 2024, ma anche in questo caso non è chiaro se le auto più datate lo riceveranno tramite un aggiornamento software.

Apple aveva precedentemente affermato che le Case che avrebbero supportato il sistema CarPlay di prossima generazione sarebbero state Land Rover, Mercedes-Benz, Lincoln, Audi, Volvo, Honda, Porsche, Nissan, Ford, Jaguar, Acura, Polestar, Infiniti e Renault. Come si può notare Aston Martin non era nell’elenco originale.

