Bill Gates è ufficialmente fuori dalle attività quotidiane di Microsoft da molto tempo, ma ufficiosamente si tengono ancora incontri regolari con i massimi dirigenti di Microsoft nei quali il fondatore del colosso di Redmond influenza i principali sviluppi dell’azienda.

Secondo un rapporto di Business Insider che cita fonti interne a Microsoft, Gates sarebbe stato una delle principali forze trainanti nello stabilire collegamenti con la startup OpenAI, creatore dei modelli di intelligenza artificiale generativa ChatGPT, DALL-E e Sora.

Microsoft ha investito miliardi nell’azienda di Sam Altman e ha integrato le sue tecnologie IA in numerosi prodotti, tra i quali Microsoft Copilot.

Bill Gates artefice dell’investimento di Microsoft in OpenAI?

Secondo quanto riferito Bill Gates avrebbe tenuto personalmente incontri con i rappresentanti di OpenAI dal 2016 quando la startup aveva solo un anno di vita. Nel periodo successivo il fondatore di Microsoft avrebbe incoraggiato ripetutamente il capo di OpenAI Sam Altman a sviluppare ulteriormente la tecnologia.

Successivamente Altman avrebbe incontrato Gates e l’attuale capo di Microsoft Satya Nadella a casa del fondatore nell’agosto 2022 e mostrò ai due leader una demo del modello GPT4 che all’epoca era ancora lontano dal rilascio pubblico.

Stando a quanto riportato il modello poteva superare gli esami scolastici di biologia a livello di scuola superiore come richiesto da Gates, pertanto il fondatore di Microsoft avrebbe poi inviato una lettera a dirigenti selezionati della società in cui spiegava come l’azienda dovesse utilizzare GPT-4, azione che avrebbe portato all’integrazione delle tecnologie OpenAI in un’ampia gamma di prodotti Microsoft.