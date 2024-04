L’annuncio appena arrivato pone fine ad una lunga attesa: finalmente Surfshark VPN è disponibile per Apple TV ed è già scaricabile e pronta all’uso.

Surfshark VPN per Apple TV: l’attesa è finita

Da qualche anno a questa parte, un numero crescente di utenti ha iniziato a familiarizzare con le VPN (Virtual Private Network), che costituiscono un’arma importantissima per proteggere la propria attività su internet e i propri dati personali, in quanto crittografano i dati che viaggiano attraverso la rete e nascondono l’indirizzo IP dell’utente; in aggiunta a questo, le VPN possono anche essere utilizzate ad esempio per bypassare le restrizioni geografiche e accedere così a contenuti che altrimenti sarebbero bloccati in una determinata regione.

Insomma, quale che sia il dispositivo utilizzato per connettersi alla rete internet, farlo tramite una VPN è sempre un’ottima idea, in quanto rappresenta una protezione sia contro gli annunci mirati degli inserzionisti sia contro eventuali campagne di phishing di qualche malintenzionato; il discorso vale anche per i dispositivi Apple TV, che da qualche ora a questa parte permettono di sfruttare anche Surfshark, una delle VPN più conosciute in circolazione.

I vantaggi di scegliere Surfshark VPN su Apple TV sono presto detti:

Nessun tracciamento delle attività.

Dati al sicuro grazie agli algoritmi di crittografia AES-256 e ChaCha20.

Una rete di oltre 3200 server VPN sparsi in 100 Paesi in tutto il mondo.

Non solo VPN: già dal piano Starter, Surfshark offre un adblocker e uno strumento di blocco dei pop-up dei cookie; aggiungendo Surfshark One, è possibile ottenere anche Antivirus, protezione della webcam, notifiche in tempo reale sulle violazioni e non solo.

Connessioni simultanee illimitate: la connessione VPN può essere attiva su tutti i dispositivi dell’utente (Apple TV, smartphone, computer, tablet e quant’altro).

Velocità di navigazione garantita da protocolli VPN moderni e migliaia di server con porte a 10 Gbps.

Modelli compatibili

L’app Surfshark VPN è disponibile da subito tramite l’App Store di Apple ed è compatibile con tutte le più moderne generazioni di dispositivi Apple TV, ovvero:

Apple TV 4K

Apple TV HD.

Questo perché soltanto le Apple TV con tvOS possono eseguire app VPN. Per le più vecchie Apple TV di prima, seconda e terza generazione — che non supportano le app di terze parti —, è comunque possibile trovare strade alternative, come ad esempio utilizzare lo Smart DNS o configurare una VPN sul proprio router.

Come configurare Surfshark VPN su Apple TV

Iniziare ad utilizzare Surfshark VPN sulla propria Apple TV è semplicissimo, è sufficiente:

Attivare un abbonamento a Surfshark VPN Aprire l’App Store sulla propria Apple TV, cercare Surfshark VPN e scaricare l’app. Accedere con le proprie credenziali e connettersi ad un server (è possibile scegliere in maniera casuale, oppure optare subito per quello più veloce).

Insomma, se possedete una Apple TV e volete rendere più sicura la vostra esperienza d’uso, non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante:

Surfshark VPN per Apple TV