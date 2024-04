Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità per iOS che è in sperimentazione anche per gli utenti Android. Prossimamente gli utenti iPhone potranno aggiungere un apprezzamento rapido agli aggiornamenti di stato.

WhatsApp permetterà di mettere rapidamente un like agli aggiornamenti di stato

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta gli utenti possono immediatamente esprimere il proprio apprezzamento mettendo “mi piace” agli aggiornamenti di stato.

Vale la pena ricordare che queste reazioni saranno visibili principalmente nella schermata di stato, piuttosto che nella conversazione con la persona che ha reagito all’aggiornamento, mentre attualmente le reazioni agli aggiornamenti di stato tramite emoji compaiono tipicamente all’interno della conversazione.

In questo modo gli utenti potranno facilmente verificare a chi è piaciuto il loro contenuto senza dover navigare tra più conversazioni.

L’ultima versione di WhatsApp beta introduce anche un’icona della fotocamera modificata all’interno della barra della chat per rispecchiare quella del pulsante del microfono, inoltre ora è possibile sperimentare nuovi feedback tattili sui dispositivi compatibili durante la condivisione di foto, video e documenti dal selettore di allegati.

Queste novità sono attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.9.10.70 di WhatsApp per iOS e saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

