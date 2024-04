Man mano che ci avviciniamo all’attesa edizione 2024 della Worldwide Developers Conference, in programma per giugno, aumentano le indiscrezioni su iOS 18, uno dei principali protagonisti dell’evento di Apple.

Da settimane si susseguono le voci secondo cui il colosso di Cupertino sfrutterà tale appuntamento per presentare quella che è la sua strategia per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, settore nel quale l’azienda è al momento in ritardo rispetto alle principali concorrenti.

Le ultime anticipazioni sulle funzioni IA di iOS 18

Nelle scorse ore dei programmi di Apple si è occupato anche Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale le attese nuove funzionalità IA di iPhone saranno interamente basate su un sistema LLM (large language model) realizzato dal colosso di Cupertino e capace di funzionare direttamente sul dispositivo, senza la necessità di appoggiarsi a server esterni.

E nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, c’è da scommettere che Apple punterà soprattutto su aspetti come la privacy e la velocità per promuovere il suo pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Lo svantaggio dell’utilizzo di sistemi LLM su dispositivo è che non possono essere potenti quanto i modelli eseguiti su enormi server ma gli ingegneri di Apple potrebbero in qualche modo ovviare a tale limite sfruttando la perfetta integrazione tra il software (in questo caso iOS 18) e il processore (sviluppato sempre dal produttore statunitense), ossia uno dei punti di forza dei dispositivi del colosso di Cupertino oramai da tanti anni.

E anche se i sistemi LLM on device potrebbero non avere lo stesso ricco database di conoscenze di soluzioni molto popolari come ChatGPT per rispondere alle domande su tutti i tipi di curiosità, possono comunque essere ottimizzati per essere molto capaci in varie specifiche attività (migliorando per esempio il funzionamento e la capacità di interpretazione di Siri).

Appuntamento al 10 giugno per scoprire iOS 18 e le altre novità studiate dal team del colosso di Cupertino.