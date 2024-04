Con una mossa imprevista, Tesla ha annunciato e applicato un nuovo taglio di prezzo per la sua Model 3, Model S e Model X in Italia. Secondo le informazioni reperibili dallo store Tesla italiano, a partire dal 21 aprile 2024, la Model 3 viene offerta a 2.000 euro in meno del costo precedente. Una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno da parte di Tesla, celebre per le sue modifiche a listini senza preavviso.

Un cambiamento di prezzo inatteso

In un contesto dove l’azienda di Elon Musk non se la vede benissimo in borsa (con magazzini parzialmente in stallo ed esubero di personale) Tesla ha deciso di abbassare senza preavviso il prezzo di listino di 3 dei suoi modelli, fra cui la popolare Model 3. Il veicolo, nella nuova versione Highland, è ora disponibile a partire da 40.490 euro, rispetto al prezzo precedente di 42.490 euro. Una mossa che apre davvero nuove opportunità per potenziali acquirenti. I colori gratuiti disponibili sono Bianco Perla Micalizzato e Nero Pastello, mentre altre varianti di colore possono costare tra 1.300 e 2.000 euro.

Maggior accesso agli incentivi auto

La riduzione del prezzo offre anche maggior accessibilità agli incentivi auto a partire dal mese di maggio. Con gli equipaggiamenti di base della Model 3 2024 e una serie di requisiti, tra cui la rottamazione di un veicolo inquinante Euro 0, 1 o 2 e un ISEE inferiore ai 30.000 euro, il costo potrebbe scendere fino a 26.740 euro. Ciò, combinato con il significativo calo del prezzo, posiziona la Model 3 di Tesla come l’acquisto più conveniente nel panorama dei veicoli elettrici. La riduzione del prezzo enfatizza ulteriormente il valore della Model 3, rendendola un autentico “best buy”.

Oltre alla Model 3, anche la Model S e la Model X vedono un calo dei prezzi di 2.000 euro. Tuttavia, queste varianti premium non rientrano negli incentivi auto. Sorprendentemente, il prezzo della Model Y rimane invariato ma date le ultime notizie di sovra-stock potrebbe presto capitare lo stesso anche per lei.