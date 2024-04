Sony ha recentemente annunciato novità per la sua famiglia di display professionali BRAVIA, tra l’arrivo in Europa di alcune gamme già presentate in precedenza e il lancio del nuovo modello di punta con diagonale da 98 pollici.

Proprio questo dispositivo, fulcro dell’annuncio, offre altissima qualità con riflessi ridotti al minimo (grazie al rivestimento con tecnologia Deep Black Non-Glare), immagini nitide e elevata luminosità. Scopriamo tutti i dettagli.

Il BRAVIA FW-BZ53L da 98 pollici è il nuovo display professionale di punta di Sony

Si chiama Sony BRAVIA FW-98BZ53L ed è il nuovo display professionale di punta da ben 98 pollici del colosso giapponese, una soluzione di altissimo livello che estende la serie BZ40L già disponibile (con diagonali da 55″ a 85″).

Fattore comune, la tecnologia Deep Black Non-Glare che assicura la riduzione dei riflessi e neri più profondi (elevato contrasto), pur non offrendo un pannello OLED (si tratta di un pannello LCD VA), configurandosi come la soluzione perfetta per ambienti difficili con elevata luminosità ambientale o illuminazione diretta (ad esempio per gli showroom), in grado di funzionare continuativamente per giorni.

Questo display professionale, una vera e propria TV con tante funzionalità “Pro”, può vantare alcune caratteristiche smart nel pannello come il Filtro Low Reflection (consente di ottenere un haze level del 47%, record per la categoria), la retroilluminazione Full Array Dimming (migliora il contrasto e l’efficienza del pannello), una luminosità da 780 nit (ottima per affrontare gli ambienti difficili), la risoluzione 4K a 120 Hz con le tecnologie XR Motion Clarity e XR Clear Image, tutto condito dal motore d’mmagine XR Triluminos Pro (migliora i colori).

Di seguito riportiamo il commento di Christopher Mullins, capo della divisione B2B BRAVIA Product Marketing presso Sony Europe, sul lancio del nuovo display professionale di punta:

Come i suoi predecessori, il BZ53L è stato progettato per essere facile da usare e incredibilmente versatile. La domanda di digital signage è in rapido aumento, poiché le aziende e le organizzazioni educative continuano a investire nella tecnologia che facilita la crescente importanza delle esperienze di persona, del moderno lavoro ibrido e dell’apprendimento online. I nuovi modelli sono anche un esempio del nostro costante impegno per un futuro più sostenibile, con l’utilizzo di materiali plastici e imballaggi riciclati, oltre a modalità di risparmio energetico intelligenti che vedono i display spegnersi quando non vengono utilizzati.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo la scheda tecnica della nuova SONY BRAVIA FW-98BZ53L.

Dimensioni: 219,9 x 125,5 x 8,5 cm (senza stand)

x x (senza stand) Peso: 67,2 kg (senza stand), 91 kg (con stand)

(senza stand), (con stand) Pannello: LCD Direct VA con retroilluminazione Full Array LED da 98 pollici Risoluzione: 4K Ultra HD Refresh rate: 120 Hz Luminosità di picco: 780 nit Local Dimming: sì

Processore d’immagine XR Triluminos Pro XR Motion Clarity, XR Clear Image, XR 4K Upscaling HDR10 , HLG , Dolby Vision

con retroilluminazione da Sistema audio: stereo (quattro altoparlanti da 10 W) Decoding video: H.265 , H.264 , MPEG-2 IPTV

(quattro altoparlanti da 10 W) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0

(802.11 ac), Uscite: 4x HDMI 2.1 2x USB-A 1x Ethernet 1x uscita audio ottica 1x jack audio da 3,5 mm

Sistema operativo: Android TV con Google TV 32 GB di spazio di archiviazione Compatibilità con Google Assistant Chromecast built-in Compatibilità con Apple AirPlay Pro Mode



Tanti altri display professionali Sony arrivano in Europa

Oltre ad annunciare il nuovo display professionale di punta, Sony ha annunciato la disponibilità europea dei display professionali delle serie BRAVIA FWD 7, 8 e 9 e del nuovo taglio da 98 pollici per la serie BRAVIA FW-BZ30L.

Il Sony BRAVIA FW-BZ30L arriva anche con diagonale da 98″

La serie BRAVIA FW-BZ30L di Sony (disponibile con diagonali a partire da 43 poollici) arriva in Europa e si arricchisce del nuovo modello da 98 pollici, dotato di processore XR e caratterizzato da una luminosità di 440 nit. Questi display professionali incorporano elementi sostenibili e sono ottimizzati per gli ambienti commerciali che richiedono affidabilità, qualità delle immagini e ampia compatibilità.

Le TV BRAVIA FWD serie 7, 8 e 9 arrivano in Europa

I display professionali BRAVIA FWD delle serie 7 (modelli FWD-85XR70, FWD-75XR70 e FWD-65XR70), serie 8 (modelli FWD-77XR80, FWD-65XR80 e FWD-55XR80) e serie 9 (modelli FWD-75XR90 e FWD-85XR90), sono stati recentemente annunciati dal colosso giapponese e sono dotati di qualità audio e luminosità di altissimo livello. Come testimoniano le parole di Chris Mullins, questi modelli arrivano ora in Europa con con pacchetto di servizi Pro Prime Support Sony di tre anni: