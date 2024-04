Elgato amplia la propria offerta di periferiche e dispositivi destinati alla produttività e annuncia la nuova gamma Elgato Neo, soluzioni pensate per offrire la massima flessibilità e al contempo un prezzo competitivo. La gamma Elgato Neo prevede un totale di cinque nuovi prodotti: un microfono, una webcam, un pannello LED, una scheda di acquisizione e uno Stream Deck.

Stando al comunicato ufficiale del produttore, la nuova gamma Elgato Neo nasce per facilitare l’esperienza utente in ambiti come lo streaming, video chiamate o dirette per contenuti di qualsiasi tipo. Tutti i modelli annunciati sono caratterizzati da un design neutro che si adatta a qualsiasi ambiente, garantendo tra le altre cose un’ottima sostenibilità grazie all’utilizzo di plastica riciclata (sino al 60%), ma vediamoli tutti nel dettaglio.

Elgato Neo migliora la produttività e l’esperienza di streaming

Iniziamo con Wave Neo, un microfono realizzato per catturare la voce con la massima precisione, riuscendo a sopprimere la rumorosità di fondo e restituendo così un audio pulito e di qualità. Elgato Wave Neo è dotato di un supporto da tavolo, si disattiva con un rapido tocco e grazie alla sua natura plug-and-play si configura facilmente su qualsiasi dispositivo. A bordo troviamo anche il filtro anti-pop in schiuma, un jack per le cuffie e, cosa altrettanto importante, l’app dedicata Wave Link di Elgato.

Il secondo prodotto annunciato da Elgato è Facecam Neo, una webcam plug-and-play che garantisce uno streaming in Full-HD 60 FPS. Ottimizzata per ridurre fenomeni come il motion blur, Facecam Neo supporta l’HDR e offre un campo visivo di 77 gradi, si installa facilmente e al pari del microfono visto poco sopra arriva con l’app di gestione Camera Hub.

Se invece cercate un pannello LED per migliorare/ottimizzare l’illuminazione della vostra postazione, Elgato vi offre Key Light Neo. Ottimizzato per offrire una luce morbida e uniforme, Elgato Key Light Neo è dotato di controlli integrati che consentono di regolarne la luminosità; il pannello si installa direttamente sul monitor e viene alimentato via USB, offrendo secondo il produttore sino a 1000 lumen quando collegato alla rete elettrica.

Per chi si cimenta invece nella creazione di contenuti, la nuova proposta di Elgato si chiama Game Capture Neo, una scheda di acquisizione versatile pensata sia per i giocatori che per i professionisti. Game Capture Neo permette di inviare due segnali video dalla sorgente: un segnale fino a 4K60 HDR a uno schermo di gioco e un secondo segnale 1080p60 a un PC, Mac oppure iPad tramite cavo USB. Oltre a questo, la proposta Elgato punta anche alla versatilità grazie alla compatibilità con i software più diffusi come QuickTime Player e OBS Studio, cercando così di favorire qualsiasi flusso di lavoro.

Ultimo, non per importanza, Stream Deck Neo è un controller pensato per gestire tutte le attività quotidiane e i dispositivi della nostra postazione. Questa nuova variante è dotata di otto tasti personalizzabili e un design minimale che si adatta perfettamente a ogni setup; a bordo è presente una barra delle informazioni per visualizzare data e ora e due touch point che facilitano la navigazione.

Elgato Stream Deck Neo si può gestire facilmente con l’app Stream Deck per PC e Mac, facilitando operazioni come:

Incollare del testo

Cercare tra le cartelle

Gestire la musica

Navigare tra dispositive

Disattivare l’audio del microfono

Seguire i titoli azionari

Disponibilità e prezzi

A seguire i dettagli relativi a prezzi e disponibilità della nuova gamma Elgato Neo: