Si chiama Elgato Prompter ed è un nuovo teleprompter compatto, studiato per rendere la produzione di video di qualità professionale accessibile a tutti.

Il team di Elgato ci tiene a mettere in evidenza questo aspetto, precisando che è sufficiente collegarlo ad una telecamera oppure ad una webcam e Prompter consente ai creatori di comunicare con il proprio pubblico, il tutto mantenendo un contatto visivo diretto e naturale.

Cosa permette di fare Elgato Prompter

A caratterizzare il nuovo dispositivo di Elgato troviamo un computer integrato, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di visualizzare script video o chat tramite il software gratuito Camera Hub.

Ed ancora, Elgato Prompter consente di effettuare il mirroring di qualsiasi finestra o app (come ad esempio potrebbe essere una riunione con Zoom) tramite un semplice drag and drop e, grazie al display integrato da 9 pollici, non necessita di un ulteriore tablet o smartphone.

In sostanza, con questo dispositivo viene semplificata la produzione di contenuti per i creatori di ogni genere e di questa soluzione dovrebbero beneficiare varie comunità di grandi dimensioni.

Gli streamer di Twitch potranno sfruttare Prompter per interagire tramite chat, rivolgendosi direttamente alla telecamera e rendendo le conversazioni live più coinvolgenti mentre gli utenti YouTube potranno seguire gli script durante la registrazione, il tutto con la possibilità di personalizzazione offerte dal software Camera Hub.

Jeff Stegner, Product Manager di Elgato, ci ha tenuto a precisare che Prompter è stato realizzato con l’obiettivo di offrire ai creatori di contenuti una soluzione all-in-one.

Infine, il nuovo dispositivo di Elgato sarà apprezzato anche in ambito aziendale, in quanto non solo si presta alle presentazioni virtuali ma è pure adatto ad aumentare il coinvolgimento con gli interlocutori durante le videochiamate.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire il prezzo e la disponibilità in Italia di Elgato Prompter.