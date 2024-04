TCL, brand sponsor delle Nazionali italiane di calcio e secondo brand al mondo per quanto concerne le TV (secondo i dati OMDIA del 2023), ha svelato la nuova line up di smart TV (composta da ben cinque modelli) in esclusiva per Amazon, il colosso dell’e-commerce.

Fattori comuni di tutte queste smart TV, che spaziano tra le tecnologie LED, QLED e QD-mini LED, sono la vasta gamma di diagonali disponibili, la risoluzione 4K per i pannelli, il sistema operativo Android TV con Google TV e il supporto all’assistente Amazon Alexa. Scopriamo tutti i dettagli, inclusi i prezzi di vendita su Amazon, modello per modello.

TCL serie QD-Mini LED Q10B

Partiamo dalla soluzione di punta chiamata TCL Q10B. Si tratta di una smart TV con pannello Quantum Dot e retroilluminazione mini LED, disponibile nelle diagonali da 65″, o 75″.

Il pannello QLED Pro 4K Ultra HD è in grado di spingersi fino a 3500 nit di luminosità di picco, offrendo contrasti straordinari (grazie al Full Array Local Dimming che rende precisissimo il controllo della luminosità) e dettagli nitidi. Spinta al massimo la fluidità, grazie al refresh rate a 144 Hz (che arriva fino a 240 Hz in FHD).

È presente la modalità Game Master Pro 3.0 (per far contenti i gamer), sfruttabile tramite le porte HDMI 2.1 (con supporto a ALLM, VRR a 144 Hz e AMD FreeSync Premium Pro). Inoltre, vi è il supporto a tutti i formati HDR, inclusi HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ.

Specifiche chiave e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave della nuova TV QD-mini LED TCL Q10B:

Display: QLED Pro con retroilluminazione mini-LED da 65” o 75” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 144 Hz (fino a 240 Hz in FHD con Game Accelerator) Full Array Local Dimming Luminosità di picco: fino a 3500 nit HDR10 , HDR10+ , HLG , Dolby Vision IQ Motion Clarity Miglioramento dinamico dei colori

con retroilluminazione mini-LED da o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.1.2 powered by ONKYO Dolby Atmos , Dolby TrueHD , DTS-X

powered by ONKYO Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, dual-band), Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 1x USB Type-A 3.0 4x HDMI 2.1 con ALLM (supporto al VRR e al FreeSync Premium Pro)

Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in Chromecast built in Works with Alexa Game center Modalità Game Master Pro 3.0 Miracast

con

TCL serie QD-Mini LED QM8B

Restiamo sempre su una TV con pannello Quantum Dot e retroilluminazione mini LED ma scendiamo di qualche gradino per trovare la nuova TCL QM8B, disponibile nelle diagonali da 50″, 55″, 65″, 75″, 85″ e addirittura 98″.

Dotato di Full Array Local Dimming (controllo preciso della luminosità, che di picco arriva a 1600 nit), il pannello offre risoluzione 4K Ultra HD, refresh rate a 144 Hz (che arriva fino a 240 Hz in FHD) e supporta l’HDR multi-modale (spingendosi fino a HDR10+ e Dolby Vision IQ). Non mancano poi il supporto al VRR a 144 Hz e la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro (tramite le porte HDMI 2.1 presenti).

Specifiche chiave e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave della nuova TV QD-mini LED TCL QM8B:

Display: QLED con retroilluminazione mini-LED da 50” , 55” , 65” , 75” , 85” o 98” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 144 Hz (fino a 240 Hz in FHD con Game Accelerator) Full Array Local Dimming Luminosità di picco: fino a 1600 nit HDR10 , HDR10+ , HLG , Dolby Vision IQ Motion Clarity Miglioramento dinamico dei colori

con retroilluminazione mini-LED da , , , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.0 (doppio speaker da 15 W) powered by ONKYO Dolby Atmos , Dolby TrueHD , DTS-X

(doppio speaker da 15 W) powered by ONKYO Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, dual-band), Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 1x USB Type-A 3.0 4x HDMI 2.1 con ALLM (supporto al VRR e al FreeSync Premium Pro)

Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in Chromecast built in Works with Alexa Game center Modalità Game Master Pro 2.0 Miracast

con

TCL serie QLED T8B

La TVL T8B, disponibile nelle diagonali 55″, 65″, 75″ e 85″, è pensata per soddisfare le esigenze dei veri gamer, offrendo alta reattività ai comandi e immagini nitide e realistiche grazie al suo pannello QLED PRO a 144 Hz con risoluzione 4K Ultra HD Pro e supporto all’HDR (incluso il Dolby Vision) in accoppiata a un sistema audio messo a punto da ONKYO (con supporto al Dolby Atmos) che include un subwoofer.

È inoltre presente la modalità Game Master Pro 3.0 che include il Game Accelerator, funzionalità in grado di spingere il refresh rate a 240 Hz con risoluzione Full HD.

Specifiche chiave e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave della nuova TV QLED TCL T8B:

Display: QLED Pro da 55” , 65” , 75” o 85” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 144 Hz (fino a 240 Hz in FHD con Game Accelerator) Micro dimming: sì HDR10 , HDR10+ , HLG , Dolby Vision



da , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.1 powered by ONKYO Dolby Atmos

powered by ONKYO Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, dual-band), Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 2x USB Type-A 2.0 1x HDMI 2.1 con ALLM (supporto al VRR e al FreeSync Premium) 2x HDMI 2.0

Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in (con comandi vocali) Chromecast built in Works with Alexa Modalità Game Master Pro 3.0

Miracast

con

TCL serie QLED T7B

Proseguiamo e troviamo la TCL T7B, caratterizzata da un design slim senza bordi e da uno stand regolabile su due posizioni, disponibile nelle diagonali 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ e 85″ e dotata di un pannello QLED Pro con risoluzione 4K Ultra HD, supporto a HDR10+ e Dolby Vision, oltre all’audio Dolby Atmos per un effetto surrond. Il refresh rate può spingersi fino a 120 Hz (con risoluzione Full HD) grazie alla funzionalità Game Accelerator della modalità Game Master 3.0.

Specifiche chiave e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave della nuova TV QLED TCL T7B:

Display: QLED Pro da 43” , 50” , 55” , 65” , 75” o 85” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 60 Hz (fino a 120 Hz in FHD con Game Accelerator) Micro dimming: sì HDR10 , HDR10+ , HLG , Dolby Vision Motion Clarity Miglioramento dinamico dei colori

da , , , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.0 Dolby Audio

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, dual-band), Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 2x USB Type-A 2.0 1x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0

Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in (con comandi vocali) Chromecast built in Works with Alexa Modalità Game Master 3.0

Miracast

con

TCL serie Ultra HD V6B

Arriviamo all’ultimo modello presentato in esclusiva per Amazon, ovvero la TCL V6B, anch’essa disponibile nelle diagonali 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ e 85″. Si tratta della proposta più economiche tra quelle annunciate.

Realizzata con un design abbastanza moderno, caratterizzato da cornici molto sottili, può vantare un pannello con retroilluminazione LED e risoluzione 4K, miglioramento dinamico dei colori e Motion Clarity, uniti al supporto all’HDR 10 e al Dolby Audio. Presenti anche la Modalità Gioco, porte HDMI 2.1.

Specifiche chiave e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave della nuova TV LED TCL V6B:

Display: LCD da 43” , 50” , 55” , 65” , 75” o 85” con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Frequenza di aggiornamento: 60 Hz Micro dimming: sì HDR10 , HDR10+ , HLG Motion Clarity Miglioramento dinamico dei colori

da , , , , o con risoluzione (3840 x 2160 pixel) Audio: stereo 2.0 (doppio speaker da 10 W) Dolby Audio

(doppio speaker da 10 W) Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, dual-band), Porte: 1x RJ45 (Ethernet) 1x uscita video composita 1x S/PDIF 1x USB Type-A 2.0 1x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0

Sistema operativo: Android TV con Google TV Google Assistant built in Chromecast built in Works with Alexa Game center Miracast

con

Prezzi delle nuove TV TCL in esclusiva Amazon

Analizzate tutte le specifiche, è il momento di parlare dei prezzi delle nuove smart TV che TCL ha lanciato in esclusiva per Amazon, unico canale di vendita disponibile. Molte di queste TV sono già disponibili all’acquisto, mentre altre risultano ancora “non disponibili” sul portale del colosso dell’e-commerce. Di seguito riportiamo i prezzi di vendita per ciascun modello:

TCL serie QD-Mini LED Q10B Diagonale da 65 pollici (65Q10B) al prezzo di 1.999,90 euro Diagonale da 75 pollici (75Q10B) al prezzo di 2.799,90 euro



TCL serie QD-Mini LED QM8B Diagonale da 50 pollici (50QM8B) al prezzo di 849,90 euro (già in offerta a 599,90 euro su Amazon) Diagonale da 55 pollici (55QM8B) al prezzo di 899,90 euro (già in offerta a 699,90 euro su Amazon) Diagonale da 65 pollici (65QM8B) al prezzo di 1.099,90 euro (già in offerta a 899,90 euro su Amazon) Diagonale da 75 pollici (75QM8B) al prezzo di 1.699,90 euro (già in offerta a 1.299,90 euro su Amazon) Diagonale da 85 pollici (85QM8B) al prezzo di 2.299,90 euro Diagonale da 98 pollici (98QM8B) al prezzo di 3.499,90 euro



TCL serie QLED T8B Diagonale da 55 pollici (55T8B) al prezzo di 749,90 euro Diagonale da 65 pollici (65T8B) al prezzo di 899,90 euro Diagonale da 75 pollici (75T8B) al prezzo di 1.299,90 euro Diagonale da 85 pollici (85T8B) al prezzo di 1.999,90 euro



TCL serie QLED T7B Diagonale da 43 pollici (43T7B) al prezzo di 499,90 euro Diagonale da 50 pollici (50T7B) al prezzo di 549,90 euro Diagonale da 55 pollici (55T7B) al prezzo di 599,90 euro Diagonale da 65 pollici (65T7B) al prezzo di 799,90 euro Diagonale da 75 pollici (55T7B) al prezzo di 1.199,90 euro Diagonale da 85 pollici (65T7B) al prezzo di 1.699,90 euro



TCL serie Ultra HD V6B Diagonale da 43 pollici (43V6B) al prezzo di 349,90 euro Diagonale da 50 pollici (50V6B) al prezzo di 449,90 euro Diagonale da 55 pollici (55V6B) al prezzo di 499,90 euro Diagonale da 65 pollici (65V6B) al prezzo di 649,90 euro Diagonale da 75 pollici (55V6B) al prezzo di 899,90 euro Diagonale da 85 pollici (65V6B) al prezzo di 1.399,90 euro



