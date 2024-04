Corsair, assieme a MediaWorld e Unieuro, hanno lanciato una promozione molto interessante per un kit pensato per iniziare a giocare con il PC. Comprende quattro prodotti: una tastiera da gaming RGB, un paio di cuffie cablate con microfono, un mouse con sensore da 12.000 DPI e un tappetino per gestirlo. Qui sotto, trovate tutti i dettagli e le informazioni da sapere per approfittarne.

Bundle gaming Corsair 4-in-1 in offerta da MediaWorld e Unieuro

C’è tempo fino al 30 aprile per approfittare della promozione in questione, valida sia nei negozi fisici che sugli store online di MediaWorld e Unieuro. Ma prima delle informazioni necessarie per acquistare questo kit Corsair, scopriamo insieme le caratteristiche chiave dei prodotti che comprende il bundle.

Il prodotto più costoso è Corsair K55 RGB Pro, una tastiera a membrana da gaming con tastierino numerico e retroilluminazione RGB personalizzabile, con sei tasti macro dedicati e certificazione IP42 contro polvere e liquidi. C’è poi un mouse, evidentemente da gaming anch’esso. Si chiama Harpoon RGB Pro e, di particolare ha il sensore da ben 12.000 DPI, la retroilluminazione dinamica del logo del marchio, a due zone e con effetti personalizzabili, come lo sono anche i sei pulsanti, rimappabili a proprio piacimento, mouse da poggiare sul tappetino Corsair MM100, largo 32 cm, profondo 27 cm e spesso 3 mm. Ultime, ma non per importanza, le cuffie Corsair HS55 Stereo, delle over ear cablate con driver da 50 mm, leggere e con microfono esterno.

Acquistandoli tutti e 4 singolarmente costano 175 euro, tutti insieme 129 euro. Ma grazie alle offerte di MediaWorld e Unieuro si può risparmiare un bel po’: il kit da gaming Corsair 4-in-1 da Unieuro è in offerta al prezzo di 99 euro, da MediaWorld ancora meno: 89,99 euro.

Come anticipato, c’è tempo fino al 30 aprile per approfittare di queste offerte, dando per certo che le scorte non esauriscano prima. Ad ogni modo, ecco i link diretti per approfittarne subito:

