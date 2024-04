Nelle scorse ore MediaWorld e Unieuro hanno lanciato dei nuovi volantini ricchi di offerte di vario tipo, alcune interessanti, altre meno. “Tutto vero tasso zero” è la campagna promozionale di MediaWorld, “Passione casa” quella di Unieuro, di cui trovate gli sconti tech migliori qui sotto nelle nostre selezioni dedicate.

MediaWorld “Tutto vero tasso zero”: le offerte tech migliori

C’è tempo fino al 25 aprile per approfittare della nuova promozione “Tutto vero tasso zero” di MediaWorld che, oltre a offrire diversi prodotti in sconto, elargisce pagamenti a partire da agosto e il finanziamento a tasso zero su 20 rate con TAN fisso e TAEG a tasso zero. Qui sotto trovate una selezione di prodotti scontati da prendere in considerazione.

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Notebook e periferiche PC in offerta

Smart TV e altri prodotti tech in offerta

Unieuro “Passione Casa”: le offerte tech migliori

È in vigore invece fino al primo maggio “Passione casa” di Unieuro, una promozione che, nonostante il nome, comprende prodotti tech di vario tipo. Qui sotto, ve ne abbiamo selezionati alcuni di cui tener conto.

iPad, iPhone, smartwatch e cuffie in sconto

Notebook, PC e periferiche in sconto

TV e altri prodotti in sconto

Queste erano alcune delle offerte più interessanti disponibili nelle nuove campagne promozionali di MediaWorld e Unieuro. Qua sotto trovate i link diretti alle pagine web dedicate, dove potete trovare i dettagli relativi e i tutti gli altri prodotti scontati.

Link alla promo Tutto vero tasso zero di MediaWorld (fino al 25 aprile)

Link alla promo Passione casa di Unieuro (fino al primo maggio)

