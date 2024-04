Uno degli aspetti che avevamo sottolineato nel corso della nostra recensione di Gloring, uno degli smart ring più interessanti sul mercato, era il fatto che la companion app non portasse il nome della compagnia e fosse di fatto fin troppo semplice e limitata. Quello che per qualcuno poteva essere un difetto, anche in virtù di alcune scelte discutibili, è stato da poco risolto con il rilascio di un’app proprietaria e dedicata.

Un refresh necessario

Per l’app precedente, Amovan Ring, il produttore aveva scelto un tema scuro, che però risultava decisamente pesante, indipendentemente dalle impostazioni dello smartphone, rendendo a volte difficile leggere i numeri. I dati del sonno, ad esempio, erano riportati in tonalità di viola e azzurro, in linea con lo sfondo nero ma decisamente “pesanti” per gli occhi.

Gloring ha quindi deciso di passare a un’applicazione proprietaria, senza però stravolgere l’interfaccia, cosa che avrebbe potuto creare qualche fastidio a chi si era abituato all’applicazione precedente. La nuova app usa un tema chiaro, anche in questo caso indipendente dalle impostazioni del sistema, mantenendo l’organizzazione dell’interfaccia con quattro schede: Oggi, Attività, Sonno e Smart Ring.

La palette di colori è decisamente più gradevole da vedere, con il viola che domina richiamando il colore del logo ufficiale. Sono state decisamente migliorate le traduzioni in italiano, risolti alcuni bug e ottimizzate le funzioni di tracciamento, con tutti i dati che sono esposti in maniera chiara e facilmente comprensibile. Qui sotto potete vedere un confronto tra la vecchia e la nuova interfaccia, scura la prima, chiara la seconda, che vi aiutano a farvi un’idea più chiara dell’app.

A parte questo non ci sono novità degne di nota, manca ancora l’integrazione con app di terze parti, ma si tratta comunque di una solida base sulla quale Gloring potrà lavorare per rendere ancora più completo e interessante uno dei migliori smart ring presenti sul mercato.

Vi segnaliamo inoltre che gli smart ring Gloring saranno presto in vendita nei negozi Euronics Dimo, oltre che ovviamente sullo store ufficiale dove è attualmente in vendita a 189 euro, prezzo che può scendere a 180 euro utilizzando il coupon o3rtq3sfb1.