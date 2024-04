Dopo aver visto Asimo di Honda, Atlas di Boston Dynamics e Optimus di Tesla, un nuovo robot umanoide si presenta al mondo, ma con una grande differenza: la capacità di apprendere dall’uomo come fare le cose.

Secondo l’azienda produttrice, Menteebot non è vincolato a un insieme limitato di comandi e può persino conversare con gli esseri umani e ricevere comandi tramite il linguaggio naturale.

Mentee Robotics afferma che la sua creatura può essere addestrata per fare molte delle cose che fanno gli esseri umani eseguendo una versione simulata del robot attraverso una versione digitale dell’attività. Il software completa l’attività più e più volte finché non la apprende per completarla nel mondo reale.

Menteebot comprende i comandi in linguaggio naturale

A giudicare dai video, Menteebot sembra piuttosto agile e preciso nell’applicare la forza giusta in base al contesto. In uno dei video si vede l’utente che chiede al robot di andare in cucina, mettere la frutta in un contenitore che si trova sul tavolo e posizionare quest’ultimo sul banco della cucina.

Inquietante ma vero, il robot da quasi 70 kg esegue con successo il compito, ma se la frutta fosse stata matura probabilmente si sarebbe spappolata nel cesto.

Il robot sarà disponibile in due versioni, una residenziale limitata a svolgere le faccende domestiche una commerciale costretta a svolgere lavori manuali.

Menteebot dovrebbe arrivare nel 2025, ma bisognerà vedere se sarà in grado di fare quanto attualmente promesso dall’azienda.