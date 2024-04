Da Marshall arrivano due nuovi interessanti prodotti dedicati agli appassionati di musica: stiamo parlando delle cuffie Major V e delle cuffie in ear Minor IV.

Il popolare produttore ci tiene a mettere in risalto che entrambi i suoi due nuovi modelli sono stati disegnati con l’obiettivo di garantire agli utenti di poter godere della musica più velocemente, più a lungo e in modo più “intenso”.

Le caratteristiche delle nuove cuffie di Marshall

Entrambi i nuovi modelli possono contare su un design che si ispira ai tratti distintivi di questo brand, con un look accattivante e coerente a quello degli altri prodotti di Marshall.

Iniziando da Marshall Major V, tra le principali caratteristiche troviamo un’autonomia di oltre 100 ore di riproduzione con una singola carica, un pulsante “M” che gli utenti potranno personalizzare in base alle rispettive esigenze (per esempio, per regolare le impostazioni dell’equalizzatore o per accedere all’assistente vocale), la connettività Bluetooth LE (garantisce una migliore qualità del suono, una connessione più stabile e una portata wireless più lunga) e la ricarica wireless.

Passando a Marshall Minor IV, tra le principali caratteristiche di queste cuffie vi sono un design che dovrebbe garantire un’esperienza di ascolto confortevole, un’autonomia di 7 ore di riproduzione con una singola carica (si può arrivare fino a 30 ore grazie alla custodia), il supporto alla ricarica rapida (è sufficiente poco più di 1 ora per le cuffie mentre servono 2 ore per la custodia), la connettività Bluetooth LE e il supporto alla ricarica wireless.

Entrambe le nuove cuffie di Marshall sono già in pre-ordine sul sito ufficiale con spedizioni previste a partire dal 23 aprile. Il modello Major V ha un prezzo di 149 euro mentre il modello Minor IV ha un prezzo di 129 euro.

Dovrebbero essere presto disponibili anche su Amazon (qui Major V e qui Minor IV).