La versione Web di WhatsApp non viene aggiornata frequentemente quanto l’app per dispositivi mobili, tuttavia di tanto in tanto gli sviluppatori introducono delle novità anche per questa piattaforma.

Ora il team si sta concentrando sulla barra laterale recentemente introdotta in WhatsApp Web. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

WhatsApp continua a lavorare sulla barra laterale del client Web

La nuova barra laterale è stata progettata per fornire agli utenti un modo più immediato per navigare tra le varie sezioni di WhatsApp Web e a quanto pare il team sta lavorando per renderla più moderna e facile da usare.

Alcuni beta tester sono ora in grado di vedere diverse sezioni di WhatsApp Web nella barra a sinistra, tra cui Chat, Stato, Canali, Comunità, Archivio e Messaggi speciali.

La barra laterale fornisce un accesso rapido alle sezioni essenziali di WhatsApp Web, ad esempio consentendo agli utenti di passare facilmente da una conversazione all’altra, controllare gli aggiornamenti di stato e accedere ai messaggi archiviati con un semplice clic.

Questa interfaccia è attualmente disponibile per un numero limitato di utenti che hanno precedentemente aderito al programma beta ufficiale del client Web e verrà distribuita a più persone nel corso delle prossime settimane.

Con l’occasione vi ricordiamo di seguire anche i nostri canali WhatsApp: Il canale TuttoTech | Il canale PrezziTech.