A pochi giorni dal lancio del primo e-reader con schermo a colori di Rakuten Kobo, il mercato dei lettori di e-book si arricchisce di quattro nuovi modelli, dei quali tre sono dotati di schermo a colori. PocketBook amplia la propria offerta con Inkpad Eo, un dispositivo con schermo da 10,3 pollici e Android 11, mentre da tolino arrivano tolino shine 5, tolino shine color e tolino vision color.

PocketNook Inkpad Eo

È ancora una volta il pannello Kaleido 3 il protagonista del nuovo e-reader targato PocketBook. La compagnia tedesca ha sfornato un lettore di fascia alta, dotato di schermo da 10,3 pollici con una risoluzione di 1860 x 2480 pixel in bianco e nero e di 930 x 1240 pixel a colori, con una densità rispettivamente di 300 e 150 dpi. Lo schermo touch è prodotto da Wacom e può essere utilizzato sia con le dita che con la stilo, diventando così molto utile anche per prendere appunti o disegnare. La tecnologia SMARTlight permette di regolare l’intensità e la tonalità dell’illuminazione frontale, adattandosi in maniera rapida alle varie condizioni del giorno.

La caratteristica più interessante del nuovo dispositivo però è la presenza di Android 11, che permette di installare applicazioni di terze parti, utili quindi per accedere alla propria libreria online ma anche per utilizzare applicazioni di lettura o scrittura. La CPU octa core, affiancata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD) garantisce prestazioni sempre fluide e la connettività include il WiFi 802.11 ac dual band e il Bluetooth 5.0, oltre a un connettore USB-C per la ricarica e la connessione a un computer.

La dotazione è completata dagli speaker integrati e da una fotocamera posteriore, comoda per integrare le proprie note con immagini sulle quali è possibile scrivere. PocketBook Inkpad Eo è in preordine (consegna in tre settimane circa) sul sito ufficiale a 569 euro.

tolino shine e shine color

Esteticamente identici, e con buona parte della scheda tecnica in comune, tolino shine (5th gen) e tolino shine color si distinguono solo per lo schermo. Il primo infatti utilizza un classico E-Ink Carta 1300, con una diagonale di 6 pollici e una risoluzione di 1448 x 1072 pixel mentre il secondo adotta il nuovo E Ink Kaleido 3 da 6 pollici con risoluzione di 1448 x 1072 pixel in bianco e nero e 724 x 536 pixel a colori.

Entrambi i modelli sono dotati di schermo touch, misurano 160 x 112 x 9,1 millimetri con un pero si 173 grammi. Sono dotati di protezione IPX8, che permette di resistere a immersioni in acqua dolce fino a 2 metri per 60 minuti, tecnologia smartLight che regola la temperatura del colore dell’illuminazione frontale in base all’ora del giorno, batteria da 1.500 mAh e chipset MediaTek dual core, con 512 MB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione.

Supporta i formati più diffusi, come ePUB, MOBI, PDF, TXT, CBR, CBZ, JPEG e PNG e supporta la connettività WiFi 802.11 ac dual band, quella Bluetooth 5.0 e USB-C per la ricarica e il collegamento al computer. Entrambi gli e-reader saranno ufficialmente nei negozi a partire dal 7 maggio ma sono già aperti i preordini

tolino vision color e stylus

Anche tolino vision color utilizza uno schermo E-Ink Kaleido 3 a colori, stavolta con una diagonale di 7 pollici e una risoluzione di 1680 x 1262 pixel in bianco e nero e 840 x 636 pixel a colori. Abbiamo un processore MediaTwek dual core con 1 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, batteria da 2.050 mAh, certificazione IPX8, supporto per gli stessi formati della serie shine, così come la connettività.

Le misure sono pari a 161 x 144,6 x 8,3 mm e il peso raggiunge i 200 grammi. Il perfetto complemento del nuovo lettore è tolino stylus, una penna elettronica perfetta per prendere appunti, disegnare a mano libera, creare note o evidenziare frasi nei testi. Si collega magneticamente al lato del lettore per essere sempre a portata di mano quando serve. La batteria interna si ricarica tramite la porta USB-C.

Per trovare il nuovo tolino vision color sugli scaffali dei principali store (fisici e online) dovrete attendere il mese di giugno.