Rakuten Kobo ha appena annunciato i suoi primi eReader a colori: stiamo parlando di Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour, che saranno disponibili anche in Italia tra poche settimane, e precisamente dal 30 aprile. I due modelli sono dotati infatti dei nuovi display E Ink Kaleido 3, che consentono di conservare tutti i vantaggi dei pannelli E Ink tradizionali aggiungendo però i colori. E quindi sia Kobo Libra Colour (immagine a sinistra) sia Kobo Clara Colour (immagine a destra) possono essere utilizzati sia nella classica modalità in scala di grigi a 16 livelli a 300 ppi, sia in quella inedita capace di mostrare 4.096 colori a 150 ppi.

Sottolineature e immagini: perché un display a colori è meglio

Nella maggior parte degli scenari la lettura su eReader funziona benissimo anche in bianco e nero, certo, ma l’aggiunta dei colori in realtà porta dei benefici sostanziali. Anzitutto l’interfaccia risulta più viva, con le copertine di libri e audiolibri che prendono vita e risultano più facili da distinguere ed individuare quando si consulta la propria libreria proprio grazie ai colori.

E poi gli eReader a colori si candidano come gli strumenti migliori per intervenire sui testi con note e sottolineature, dal momento che è possibile differenziarle scegliendo tra diverse tonalità e facendole risaltare sulla pagina in maniera molto più laterale.

Ovviamente, l’esperienza di lettura di quei testi che includono illustrazioni colorate non può che guadagnare da questa nuova tecnologia. Gli schermi a colori in particolare hanno la potenzialità di aprire il mercato degli eBook verso il mondo dei fumetti, un settore che ancora non ha espresso il proprio potenziale e che con la conquista dei colori va ad avvicinare ancora di più l’esperienza di lettura a quella del cartaceo.

Colori sì, ma senza restare al verde: i prezzi

L’aspetto davvero interessante delle due proposte a colori di Kobo è il prezzo. Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour costano rispettivamente solo 30 e 20 euro in più delle versioni in bianco e nero: una differenza contenuta, che potrebbe spingere molti acquirenti a scegliere i modelli con display a colori.

E non è finita qui, perché Kobo Libra Colour guadagna anche un’altra caratteristica importante rispetto a Kobo Libra 2 (che avevamo recensito al lancio), ovvero la compatibilità con la Kobo Stylus 2 (venduta separatamente) per prendere appunti a mano libera. Come detto in apertura, Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour saranno entrambi disponibili in Italia a partire dal 30 aprile, ed è già possibile preordinarli sullo store online dell’azienda, mentre prossimamente dovrebbero essere acquistabili anche su Amazon.

Kobo Libra Colour : 229,99 euro (il prezzo di listino di Kobo Libra 2 è pari a 199,99 euro)

: 229,99 euro (il prezzo di listino di Kobo Libra 2 è pari a 199,99 euro) Kobo Clara Colour : 159,99 euro

: 159,99 euro Kobo Clara BW : 139,99 euro

: 139,99 euro Kobo Stylus 2: 69,99 euro

Kobo Libra Colour: scheda tecnica

Display: 7″ E Ink KaleidoTM 3 display con modalità FastGLR e Dark, compatibile con Kobo Stylus 2

Risoluzione: 1264 x 1680 di risoluzione (300 ppi in bianco e nero, 150 ppi a colori)

Dimensione: 144.6 x 161 x 8.3 mm Peso: 199.5 g

Processore: 2 GHz

Waterproof: IPX8 – per 60 minuti fino a 2 metri di acqua

Connettività: WiFi 802.11 ac/b/g/n, tecnologia Bluetooth wireless e USB-C

Luminosità: ComfortLight PRO con luminosità e temperatura del colore regolabile per ridurre la luce blu.

Memoria: 32 GB Batteria: 2050 mAh

iType: 13 diversi font e più di 50 stili diversi

Formati File supportati:

eBooks: EPUB, EPUB3, PDF, FlePub e MOBI. Audiobooks: Solo audiolibri di Kobo. Immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP e TIFF. Testo: TXT, HTML e RTF.

Fumetti: CBZ e CBR.

Colori del dispositivo: nero, bianco

Kobo Clara Colour: scheda tecnica