Oggi si fa la storia da Maserati. La prima GranTurismo 100% elettrica della Casa del Tridente è qui, ufficiale e pronta a conquistare i più progressisti fra gli appassionati del marchio. Oltre alla Maserati GranTurismo Folgore, così si chiama la versione a batteria della nuova coupé, debuttano anche la Modena e la Trofeo, le varianti della medesima ma dotate di motori termici da 3.0 litri V6, la prima da 490 cavalli, la seconda da 550.

Ma in questa sede ci soffermeremo sulla Folgore, la versione a batteria che più incuriosisce per via della notevole dote di innovazioni che porta sul piatto, sotto una veste elegante e al tempo sportiva, un binomio che Maserati, come poche altri, sa sposare alla perfezione.

Design e tecnologia di Maserati GranTurismo Folgore

La prima Maserati elettrica, dal punto di vista estetico si presenta come un modello che mira a offrire un equilibrio perfetto fra bellezza, stile e sportività, senza eccessi di alcuna sorta, 100% made in Italy ed espressione del concetto che chiamano “Italian luxury performance”.

La prima stradale nata 75 anni, la Maserati A6 1500 di cui la Casa modenese fa cenno in sede di presentazione è decisamente altra cosa, ma i principi, questi appena citati, restano immutati, così come le proporzioni classiche: con il cofano lungo e il corpo centrale intersecati dai quattro parafanghi.

Il tetto scende morbido sulla coda, mentre tagliate di netto sono le due linee del cofano che vanno a interrompersi in maniera brusca sulla calandra, dove campeggia al centro il logo del Tridente al centro della griglia frontale. I gruppi ottici, sia frontali che posteriori sono Full LED. I cerchi in lega da 21″ o 20″.

Discorso materiali e architettura, la nuova Maserati GranTurismo è frutto di un progetto che prevede il largo uso di alluminio e magnesio, materiali leggeri che hanno permesso di raggiungere pesi molto contenuti, a tutto vantaggio dei consumi e di un’esperienza di guida migliore.

Dentro, la Folgore (e le altre versioni che vanno a comporre la nuova gamma) la tecnologia non manca di certo. Oltre al nuovo sistema di infotainment con comfort display che integra il digital clock, l’head-up display e un’interfaccia integrata touch, c’è il sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) un sistema audio fino a 19 altoparlanti (di serie ce ne sono 14 da 860 W massimi) con suono tridimensionale fino a 1195 W che, promette anche un sound personalizzabile (accenniamo al sound del motore).

Il display centrale è da 12,3″, il comfort display è da 8,2″, due schermi che vanno a formare il digital cockpit di Maserati GranTurismo Folgore (e delle altre versioni). Il sistema di infotainment supporta Android Auto, Apple CarPlay wireless e Baidu CarLife, anche con due telefoni, ma supporta pure la connettività via internet, grazie a Maserati Connect, utile per arricchire l’esperienza di guida con servizi di sicurezza, di navigazione o d’intrattenimento.

Il layout è quello di una vettura sportiva, con il disegno dei pannelli delle portiere molto dinamico e una divisione colore che enfatizza il disegno della plancia: una parte superiore sottile e leggera che sembra volare su quella principale valorizzata dalle lavorazioni che caratterizzano i diversi allestimenti.

Maserati GranTurismo Folgore: motori, batteria e prestazioni

Ma passiamo alle caratteristiche che più ci interessano di questa nuova Maserati GranTurismo Folgore, cioè quelle relativa al motore e alla batteria. Il propulsore elettrico montato è basato su una tecnologia a 800 V, è composto da tre motori a magneti permanenti da 300 kW ciascuno che le permettono di scaricare alle ruote oltre 760 cavalli, propulsore che è stato sviluppato con soluzioni tecniche derivate dalla Formula E.

A corredo, c’è una batteria dalla capacità nominale di 92,5 kWh, e con capacità di scarica di 560 kW che permette di raggiungere tali potenze inferiori a quelle potenzialmente ottenibili dai tre motori, una scelta che, a dire del costruttore, garantisce massima flessibilità nella distribuzione della coppia massima (1350 Nm in questo caso).

Grazie alla particolare architettura T-Bone, i moduli batteria non sono posti sotto le sedute ma vengono piazzati al di sotto del tunnel centrale, un trucchetto che ha permesso a Maserati di poter abbassare maggiormente il punto H della vettura (o punto d’anca, cioè la misura della distanza dal suolo alla seduta). Ne risulta un’altezza della vettura di 1353 mm.

Interessante anche la nuova architettura elettronica Vehicle Domain Control Module (VDCM), una sorta di “cervellone” che va a gestire tutti i sistemi di dinamica interagendo col guidatore tramite il selettore delle modalità di guida (quattro).

Comunque, discorso prestazioni, numeri alla mano la Maserati GranTurismo Folgore scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,8″ e raggiunge una velocità massima di 320 km/h.

I dettagli relativi ai prezzi e alla disponibilità effettiva di questa prima Maserati elettrica verranno svelati probabilmente nel giro delle prossime settimane.

