I dispositivi indossabili basati sull’intelligenza artificiale stanno per arrivare sul mercato e in attesa dell’AI Pin e di Rabbit R1, un nuovo prodotto sta per inserirsi tra i due contendenti.

Il pendente di Limitless è un nuovissimo dispositivo indossabile basato sull’intelligenza artificiale che punta a sfruttare l’IA in un modo diverso, in quanto è più un accessorio progettato per rendere le videochiamate e le riunioni in presenza più facili da ricordare.

Limitless Pendant può essere agganciato alla maglietta o indossato al collo come una collana ed è in grado di registrare l’audio in ascolto e utilizzare l’intelligenza artificiale per trascrivere le conversazioni.

Limitless Pendant registra l’audio delle conversazioni e suggerisce cosa fare

Il fatto interessante è che il dispositivo fa un ulteriore passo avanti, suggerendo cose da fare in base a ciò che è stato discusso durante una riunione.

Nel rispetto della privacy i dati vengono resi anonimi e archiviati in modo sicuro nel cloud, inoltre è necessario ottenere il consenso degli altri partecipanti alle riunioni prima che il pendente possa registrare la conversazione.

Il pendente di Limitless offre fino a 100 ore di autonomia ed è dotato di Wi-Fi e Bluetooth, in più è impermeabile e si ricarica tramite USB-C.

Il gadget è realizzato in alluminio e ha un diametro di circa tre centimetri e uno spessore di un centimetro e mezzo e ha un prezzo molto più accessibile rispetto all’AI Pin e a Rabbit R1, in quanto parte da 99 dollari durante il periodo di preordine e sebbene sia previsto un abbonamento, è disponibile anche un livello gratuito che fornisce 10 ore di funzionalità AI al mese insieme a spazio di archiviazione audio illimitato, mentre il piano Pro da 19 dollari al mese rimuove il limite sulle funzionalità AI.

Inoltre è disponibile un’app per Mac, Windows e Web e il dispositivo funziona con tutti gli strumenti e i software esistenti come Zoom, Google Meet e Slack.

Il ciondolo Limitless è disponibile in vari colori in modo che possa fondersi con il gusto e lo stile di chi lo indossa e inizierà a essere spedito ad agosto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Web ufficiale.