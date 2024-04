Il settore dei contenuti in streaming è in continua evoluzione e mese dopo mese diventa sempre più competitivo e anche Disney+, nonostante l’enorme popolarità che può vantare a livello globale, deve di tanto in tanto ampliare la propria offerta, studiando soluzioni che possano essere capaci di conquistare nuovi utenti, strappandoli alla concorrenza.

Stando a quanto viene riportato da The Information, tra le novità in arrivo vi sarebbero anche dei canali sempre attivi dedicati in particolare ai contenuti di due popolari brand come Star Wars e Marvel.

I canali in questione dovrebbero essere simili a quelli dei servizi di streaming gratuiti supportati da pubblicità e potrebbero togliere la possibilità di scelta di cosa guardare dopo.

Una nuova curiosa idea per Disney+

Oltre ai canali dedicati a Star Wars e Marvel, il colosso dello streaming avrebbe in programma di includerne anche altri che trasmettono senza soluzione di continuità i grandi classici della Disney oppure i più bei film della popolare casa di produzione Pixar.

Tali nuovi canali, pur richiedendo un abbonamento a Disney+, dovrebbero caratterizzarsi per la presenza di annunci pubblicitari, così come avviene per la tv “tradizionale”.

Al momento non vi sono informazioni su quando potrebbero essere lanciati questi nuovi canali e il colosso dello streaming si è rifiutato di commentare l’indiscrezione ma tale novità sembra essere in linea con gli obiettivi del colosso statunitense di mantenere gli utenti sempre più incollati davanti allo schermo (secondo gli ultimi studi, le soluzioni che offrono programmi “casuali”, da guardare senza troppa attenzione, stanno acquistando sempre più popolarità).

In sostanza, il settore dello streaming è in continua evoluzione e nei prossimi mesi puntare su canali con trasmissioni “fisse” potrebbe tornare a divenire sempre più comune. Gli utenti più nostalgici non potranno che esserne lieti.