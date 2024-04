È in vigore da oggi, martedì 16 aprile 2024, una nuova promozione di DAZN che permette di risparmiare un bel po’ sul piano in abbonamento più venduto. DAZN Standard è infatti in sconto grazie a un’offerta niente male disponibile solo per pochi giorni. Seguiteci che vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Cosa sapere sull’offerta su DAZN Standard e come approfittarne

L’offerta in questione è già disponibile e rimarrà in vigore fino al 28 aprile, offerta che permette di attivare il piano DAZN Standard a 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi. Al termine di questo periodo, nel caso in cui non si desideri disdire, dandone richiesta con 30 giorni di preavviso, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard del piano, pari a 40,99 euro al mese.

Per chi non lo sapesse, il piano DAZN Standard è quello che include tutti gli sport disponibili sulla piattaforma, compresa la Serie A TIM, la Serie BKT, il basket, il tennis, i canali Eurosport e altri sport. Con questa tipologia di abbonamento, è possibile guardare i contenuti di DAZN su 2 dispositivi in contemporanea, ma sulla stessa rete internet; per farlo su reti internet diverse ricordiamo che è necessario scegliere il più costoso abbonamento DAZN Plus.

Non c’è molto altro da sapere riguardo a questa nuova promozione che permette di risparmiare complessivamente 84 euro nei 4 mesi citati, considerando i 19,90 euro contro i 40,99 euro al mese standard. A seguire il link diretto al sito web di DAZN per approfittarne o per conoscere maggiori dettagli sulla promozione, che ricordiamo essere in vigore fino al 28 aprile.

Attiva subito DAZN Standard a 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi

