Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno divenendo via via più popolari anche in ambito mobile e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Amazon Music.

Nelle scorse ore, infatti, il colosso statunitense ha annunciato Maestro, una nuova funzione che utilizza la tecnologia IA per rendere più semplice e divertente la creazione delle playlist.

Anche Amazon Music si affida all’IA

Maestro altro non è che un generatore di playlist che aiuta gli utenti a creare qualsiasi playlist che venga loro in mente. Disponibile per il momento in versione beta per un numero limitato di clienti statunitensi, è supportato da tutti i tipi di abbonamento previsti da Amazon Music (Free, Prime e Unlimited), sia su Android che su iOS.

In sostanza, ciò che serve per sfruttare le potenzialità di Maestro è un’idea da cui partire, che sia qualcosa di breve o di più complesso non fa differenza e gli utenti possono anche usare faccine, attività, suoni mentre per i più “pigri” è sempre possibile affidarsi ad uno dei suggerimenti forniti dal sistema.

Il team di Amazon Music ci tiene a precisare che la tecnologia su cui si basa Maestro è ancora “giovane” e, pertanto, potrebbe non essere perfetta. Ed è qui che entrano in gioco gli utenti selezionati per questa fase di test, in quanto con i loro feedback dovranno aiutare gli sviluppatori ad ottimizzare le varie funzionalità e migliorare l’esperienza offerta.

Per cominciare, ad ogni modo, sono già stati implementati dei sistemi per bloccare in modo proattivo il linguaggio offensivo e le eventuali istruzioni inappropriate.

Gli utenti Amazon Music Unlimited possono ascoltare le proprie playlist immediatamente e salvarle per dopo mentre i membri Prime e quelli con account supportato da pubblicità possono ascoltare anteprime di 30 secondi delle loro playlist prima di salvare.

Per sfruttare Maestro è sufficiente scaricare l’ultima versione disponibile di Amazon Music per Android (qui) o per iOS (qui) e gli utenti selezionati per il test visualizzeranno Maestro nella schermata principale (o quando selezionano il tasto “+” per creare una nuova playlist).

Una volta lanciato Maestro, sarà sufficiente digitare o pronunciare la propria idea di playlist e quindi dare il comando di avvio, con la possibilità di salvare e condividere con gli amici.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Amazon Music.