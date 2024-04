Portando avanti un trend che ormai non è destinato ad arrestarsi, Adobe ha mostrato in anteprima le nuove funzionalità di Premiere Pro legate all’Intelligenza Artificiale che, come già visto nei mesi scorsi, puntano a facilitare e velocizzare i flussi di lavoro dei professionisti che utilizzano la nota suite Adobe.

Al centro di queste novità ci sono i più recenti strumenti che sfruttano l’AI generativa, nuovi modelli video per Firefly, flussi audio generati con l’AI e nuovi flussi di lavoro che si integrano in Premiere Pro con modelli AI di terze parti come OpenAI, Pika Labs e Runway.

Le nuove funzioni AI di Adobe Premiere Pro

Con l’obiettivo di snellire e reinventare i flussi di lavoro per la creazione e produzione video, i nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa in arrivo su Premiere Pro consentiranno agli utenti di semplificare la modifica di tutti i video, inclusa l’aggiunta o la rimozione di oggetti in una scena o l’estensione di una clip esistente. Questi nuovi flussi di lavoro di editing saranno alimentati da un nuovo modello video che si unirà alla famiglia di modelli Firefly che include immagini, vettori, design ed effetti di testo.

Adobe ha inoltre mostrato come sarà possibile portare modelli di intelligenza artificiale generativa di terze parti direttamente nelle applicazioni Adobe come Premiere Pro; tra questi vengono citati modelli di generazione video di OpenAI e Runway, oltre a quelli di Pika Labs che potrebbero essere utilizzati con lo strumento Generative Extend. Le opzioni messe a disposizione dell’utente saranno diverse, tra queste spiccano sicuramente:

Estensione generativa : è possibile aggiungere facilmente fotogrammi per allungare le clip, quindi è più semplice sincronizzare perfettamente le modifiche e aggiungere transizioni fluide. Questa funzione risolve un problema comune che gli editor professionisti incontrano ogni giorno, consentendo loro di creare contenuti multimediali aggiuntivi per perfezionare le modifiche, di trattenere una ripresa per una battuta extra o di coprire meglio una transizione.

: è possibile aggiungere facilmente fotogrammi per allungare le clip, quindi è più semplice sincronizzare perfettamente le modifiche e aggiungere transizioni fluide. Questa funzione risolve un problema comune che gli editor professionisti incontrano ogni giorno, consentendo loro di creare contenuti multimediali aggiuntivi per perfezionare le modifiche, di trattenere una ripresa per una battuta extra o di coprire meglio una transizione. Aggiunta e rimozione di oggetti : sostituzione di qualsiasi oggetto con la semplice selezione e traccia semplicemente gli oggetti, quindi sostituiscili; rimozione degli oggetti indesiderati, cambiare gli abiti di scena di un attore o aggiungere rapidamente allestimenti come un dipinto o fiori fotorealistici su una scrivania sarà ancora più semplice.

: sostituzione di qualsiasi oggetto con la semplice selezione e traccia semplicemente gli oggetti, quindi sostituiscili; rimozione degli oggetti indesiderati, cambiare gli abiti di scena di un attore o aggiungere rapidamente allestimenti come un dipinto o fiori fotorealistici su una scrivania sarà ancora più semplice. Text to video: generazione di filmati completamente nuovi direttamente in Premiere Pro. Basta digitare il testo in un prompt o caricare immagini di riferimento. Queste clip possono essere utilizzate per ideare e creare storyboard o per creare B-roll per aumentare le riprese di azioni dal vivo.

I nuovi flussi di lavoro audio in Premiere Pro saranno invece disponibili a maggio e offriranno le seguenti funzionalità:

Preset di dissolvenza interattivi : gli editor possono creare transizioni audio personalizzate più velocemente che mai semplicemente trascinando le maniglie delle clip per creare dissolvenze audio.

: gli editor possono creare transizioni audio personalizzate più velocemente che mai semplicemente trascinando le maniglie delle clip per creare dissolvenze audio. Nuovo badge Essential Sound con tagging delle categorie audio : l’Intelligenza Artificiale tagga automaticamente le clip audio come dialoghi, musica, effetti sonori o ambientazione e aggiunge una nuova icona in modo che gli editor abbiano accesso immediato con un clic ai controlli giusti per il lavoro.

: l’Intelligenza Artificiale tagga automaticamente le clip audio come dialoghi, musica, effetti sonori o ambientazione e aggiunge una nuova icona in modo che gli editor abbiano accesso immediato con un clic ai controlli giusti per il lavoro. Badge degli effetti : i nuovi indicatori visivi consentono di vedere facilmente quali clip hanno effetti, aggiungerne rapidamente di nuovi e aprire automaticamente i parametri degli effetti direttamente dalla sequenza.

: i nuovi indicatori visivi consentono di vedere facilmente quali clip hanno effetti, aggiungerne rapidamente di nuovi e aprire automaticamente i parametri degli effetti direttamente dalla sequenza. Forme d’onda ridisegnate nella timeline: le forme d’onda si ridimensionano in modo intelligente man mano che l’altezza della traccia cambia sulle clip, mentre nuovi splendidi colori rendono le sequenze più facili da leggere.

A questi si aggiunge infine Enhance Speech, strumento basato sull’intelligenza artificiale già annunciato a febbraio che rimuove istantaneamente il rumore indesiderato e migliora i dialoghi registrati male. Molta carne al fuoco per il team Adobe che attraverso Ashley Still, vicepresidente senior, Creative Product Group di Adobe, dichiara: