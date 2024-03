Adobe ha rilasciato la nuova app Adobe Express, ora disponibile per smartphone e tablet Android oltre che per iOS. L’applicazione, per il momento, è accessibile in versione beta. Con Adobe Express è possibile accedere ai modelli di AI generativa di Firefly anche dal proprio dispositivo mobile, con un’esperienza utente ottimizzata per smartphone e tablet. Ecco in che modo Adobe punta a portare l’intelligenza artificiale sui dispositivi mobile.

Adobe Express è disponibile in beta su Android e iOS

Adobe Express è la nuova app “all in one” per la creazione di contenuti sfruttando le potenzialità dell’AI generativa di Firefly che rappresenta uno dei focus dell’attuale programma di sviluppo di Adobe. L’obiettivo dell’app è portare le funzioni AI già integrate nelle app desktop anche nel flusso di lavoro mobile degli utenti Adobe. I campi di utilizzo sono molteplici.

Gli strumenti AI accessibili con Adobe Express, infatti, consentono di realizzare contenuti per i social, arricchire progetti didattici e scolastici, creare con maggiore semplicità materiale promozionale in ambito business e velocizzare il flusso di lavoro dei prossimi che utilizzano contenuti multimediali di vario tipo. Si tratta, quindi, di un’app che punta a rivoluzionare la creazione di contenuti su dispositivi mobile.

Tra le funzioni disponibili c’è Text to Image, per creare immagini a partire dal testo. Da notare anche Generative Fill, che consente di effettuare interventi di editing, aggiungendo o rimuovendo elementi alle immagini con descrizioni testuali, Test Effects, per la creazione di titoli, testi e messaggi. C’è anche la funzione Video, dedicata alla creazione e all’editing AI dei video.

Gli utenti Adobe Express possono, inoltre, accedere a migliaia di contenuti multimediali messi a disposizione da Adobe Stock e possono utilizzare strumenti per l’editing rapido di foto e video. Da segnalare anche il sistema Brand Kit che consente di caricare all’interno dell’app tutti gli asset del proprio brand per generare ulteriore materiale grazie all’AI. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il co-editing in tempo reale. Da notare anche la possibilità per gli abbonati Creative Cloud di poter accedere ai propri progetti di Photoshop e Illustrator direttamente dall’app mobile di Adobe Express

Govind Balakrishnan, Senior Vice President, Adobe Express e Digital Media Services di Adobe, sottolinea: “La nuova applicazione mobile di Adobe Express mette Firefly ovvero i nostri modelli di intelligenza artificiale generativa in primo piano, offrendo agli utenti modi inediti per creare video, progetti, foto e immagini che si distinguono”.

Come usare l’app di Adobe Express

La versione beta di Adobe Express è disponibile gratuitamente per Android e iOS. Per questo periodo di beta è possibile utilizzare tutte le funzioni premium di Adobe Express (che saranno sempre incluse per gli abbonati Creative Cloud) senza alcun costo aggiuntivo. Per scaricare l’app Android vi basta collegarvi al Google Play Store. Per iOS, invece, è necessario prima registrarsi ad una lista d’attesa dedicata.

