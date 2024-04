La collezione BRÄNNBOLL di IKEA offre una gamma di mobili e accessori progettati non solo per migliorare l’esperienza di gioco, ma anche per consentire ai giocatori di creare rapidamente un ambiente di gioco coinvolgente e poi tornare al loro spazio di vita quotidiano con il minimo sforzo.

Secondo l’azienda il gaming di oggi è un’attività dinamica su diversi dispositivi e spazi della casa che coinvolge persone di ogni età e livello di abilità. L’azienda svedese afferma che l’obiettivo della collezione è quello di rendere semplice per le persone creare spazi che si adattino al gioco, alla vita e a tutto il resto.

Nei dettagli della collezione gaming BRÄNNBOLL di IKEA

I posti a sedere sono il punto cardine della collezione, grazie a una varietà di sedie ergonomiche progettate per supportare diverse posture e scenari di gioco, come ad esempio sedie gonfiabili, oscillanti o che si trasformano in poltrone da relax.

Previous Next Fullscreen

La collezione BRÄNNBOLL include anche prodotti come un armadio nel quale chiudere una postazione di gioco, una tavolino per riporre controller, tablet e console, oltre a scaffali espositivi, ai quali si aggiungono accessori ed elementi decorativi, come un tappetino per il mouse, un tappeto e una coperta, pensati per aggiungere un tocco personale allo spazio di gioco.

La collezione introduce colori vivaci ed elementi ispirati agli sport di strada e all’athleisure e verrà lanciata in tutti i mercati IKEA a settembre 2024, ma i prezzi dei prodotti non sono ancora stati annunciati.