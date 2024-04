Quando ha annunciato GPT-4 Turbo l’anno scorso, OpenAI ha evidenziato importanti aggiornamenti del suo modello di intelligenza artificiale generativa che è la mente di ChatGPT.

All’epoca la società affermava che GPT-4 Turbo poteva utilizzare una finestra di apprendimento molto più ampia rispetto a GPT-4 e quindi fornire risposte più complesse, oltre a generare delle descrizioni delle immagini basate sui dati di ricerca Web per ottenere risultati migliori e più coerenti.

GPT-4 Turbo è disponibile per gli utenti ChatGPT paganti

Oggi OpenAI ha annunciato che GPT-4 Turbo è disponibile per gli utenti abbonati a ChatGPT, ribadendo che il suo ultimo modello linguistico ha migliorato le sue capacità in termini di matematica, ragionamento logico, codifica e scrittura.

Inizialmente OpenAI aveva aggiornato il limite di conoscenza del mondo fino ad aprile 2023, un buon passo avanti rispetto a settembre 2021 di GPT-4, ma ora GPT-4 Turbo è informato fino a dicembre 2023.

Con l’occasione ricordiamo che GPT-4 Turbo è utilizzabile anche attraverso Microsoft Copilot e dal mese scorso non serve più Copilot Pro per utilizzarlo, in quanto è diventato uno strumento gratuito per tutti, forse perché OpenAI ha in mente di rilasciare a breve il nuovo modello GPT-4.5 Turbo che potrebbe diventare un’esclusiva degli utenti paganti.