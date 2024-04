OpenAI ha annunciato che non sarà più necessario un account per utilizzare ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale dell’azienda. Questa modifica mira a rendere l’IA accessibile a chiunque sia interessato alle sue potenzialità, anche se altri prodotti di OpenAI, come DALL-E 3, rimarranno a pagamento e quindi necessiteranno di un account per poter essere utilizzati.

Fino ad oggi, per utilizzare ChatGPT era necessario registrarsi per creare un account OpenAI, ma le cose stanno cambiando. Tramite un post sul proprio blog, l’azienda ha annunciato che d’ora in poi sarà possibile utilizzare la piattaforma di intelligenza artificiale istantaneamente, senza dover effettuare il login o creare un account appositamente. Per poter salvare o rivedere la cronologia delle conversazioni scritte o effettuare conversazioni vocali sarà comunque necessario utilizzare un account.

La possibilità di utilizzare la piattaforma senza account è attualmente in fase di rollout e impiegherà qualche giorno prima di arrivare per tutti. Nel frattempo però, OpenAI ne ha approfittato per celebrare i successi di ChatGPT, che fin dal suo lancio avvenuto alla fine del 2022 è diventato uno dei servizi in più rapida crescita mai visti.

Più di 100 milioni di persone utilizzano ChatGPT ogni settimana

Nel post sul blog, OpenAI afferma che ChatGPT viene utilizzato ogni settimana da più di 100 milioni di persone provenienti da 185 paesi diversi nel mondo. Nonostante il lancio di Google Gemini, che pian piano sta comunque guadagnando terreno, la piattaforma di OpenAI ha registrato 1,6 miliardi di visitatori nel mese di febbraio.

Si tratta di una leggera flessione rispetto agli 1,8 miliardi di visitatori registrati a maggio 2023, ma si tratta comunque di un dato di successo che conferma l’interesse della gente per l’intelligenza artificiale. Con il passare dei mesi OpenAI ha introdotto abbonamenti a pagamento per accedere a prodotti come DALL-E 3 o GPT-4, che hanno ulteriormente aumentato l’interesse attorno a queste piattaforme.

Per venire incontro a questa mole sempre crescente di visitatori, OpenAI ha introdotto ulteriori misure di sicurezza per i contenuti di ChatGPT. Nel blog si fa riferimento ad un blocco delle richieste in una gamma più ampia di categorie, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su quali siano queste categorie. Inoltre sarà possibile scegliere se condividere o meno la propria attività per addestrare i modelli di intelligenza artificiale anche se si utilizza ChatGPT senza account.

La decisione di rendere ChatGPT accessibile senza account potrebbe consentire ad un numero ancora maggiore di persone di scoprire le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ma per adesso altri prodotti di OpenAI, come Voice Engine o la piattaforma di creazione video Sora, rimarranno accessibili ad un numero limitato di utenti e partner e bisognerà attendere ancora un po’ prima che vengano resi disponibili per tutti a pagamento.

Come usare ChatGPT senza account

Per dialogare con ChatGPT senza account non vi resta che raggiungere il sito ufficiale di OpenAI e cliccare in alto a destra “Try ChatGPT”, si apre così una nuova schermata con la possibilità di usare direttamente il chatbot. Se così non fosse è perché il rilascio sta avvenendo gradualmente di conseguenza non vi resta che aspettare. Usare ChatGPT senza account comporta l’assenza della registrazione e della cronologia delle conversazioni, di conseguenza non potrete avere lo storico.

