Fino a ieri era necessario un abbonamento per poter utilizzare il modello GPT-4 Turbo di OpenAI all’interno di Copilot, ma ora Microsoft lo ha reso ufficialmente gratuito per tutti, quindi non è necessario un piano Copilot Pro per utilizzarlo.

Questo “atto di generosità” da parte di Microsoft potrebbe essere collegato al fatto che OpenAI potrebbe rilasciare a breve il nuovo modello di intelligenza artificiale GPT-4.5 Turbo che diventerebbe un’esclusiva degli utenti paganti.

GPT-4 Turbo diventa gratis per tutti gli utenti Copilot

Questa strategia non è nuova per quanto riguarda Copilot, in quanto finora l’azienda di Redmond ha reso disponibile il più recente modello di intelligenza artificiale di OpenAI agli abbonati a Copilot Pro, rendendo accessibile a tutti i modelli precedenti.

In questo modo anche gli utenti gratuiti hanno accesso a strumenti AI potenti, mentre coloro che pagano possono ottenere ancora di più.

OpenAI ha annunciato GPT-4 Turbo a novembre 2023 come un modello aggiornato ad aprile 2023 e capace di elaborare più di 300 pagine di testo per singola richiesta, inoltre è mediamente tre volte più economico per gli sviluppatori rispetto al precedente modello GPT-4, nonché più potente nell’elaborazione delle immagini.

Stando ai commenti sotto al post pubblicato su X da Mikhail Parakhin, sembra che GPT-4 Turbo si attiverà quando si imposterà Copilot in modalità “Creativa” o “Precisa”.

