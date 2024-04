Il team di WhatsApp sta lavorando su una novità che dovrebbe tornare utile agli utenti che utilizzano Instagram. La società sta infatti sviluppando una funzionalità che permette di condividere gli aggiornamenti di stato sul social di Meta.

Emersa già in precedenza su WhatsApp per Android, questa funzionalità è stata progettata per consentire agli utenti Android e iOS di pubblicare facilmente gli aggiornamenti di stato di WhatsApp direttamente nelle loro storie di Instagram.

WhatsApp testa la condivisione degli aggiornamenti di stato nelle storie di Instagram

Secondo quanto emerso, questa funzione sarà facoltativa e disabilitata per impostazione predefinita, pertanto bisognerà abilitare l’opzione di cross-posting se si desidera condividere i propri aggiornamenti di stato su Instagram dopo averli pubblicati su WhatsApp.

Gli utenti potranno disabilitare l’opzione di cross-posting con Instagram in qualsiasi momento e potranno gestire chi può vedere i contenuti che condividono su Instagram direttamente nelle impostazioni relative al pubblico della storia di Instagram.

Al momento la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato nelle storie di Instagram è in fase di sviluppo nell’ultima versione di WhatsApp beta per Android e iOS.

