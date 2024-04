WhatsApp sta lavorando su una novità che dovrebbe accontentare gli utenti iPhone, poiché la società sta sviluppando una nuova interfaccia per la barra degli aggiornamenti su iOS.

Con questo aggiornamento WhatsApp punta a introdurre un’esperienza più moderna, consentendo agli utenti di vedere un’anteprima degli aggiornamenti di stato dei propri contatti. Ecco come si presenta attualmente la funzionalità.

WhatsApp sta migliorando la barra degli aggiornamenti di stato su iOS

La nuova barra degli aggiornamenti di stato rimane posizionata nella parte superiore dell’omonima scheda per garantirne l’immediata accessibilità e visibilità all’apertura di questa sezione, tuttavia offre agli utenti delle miniature abbastanza grandi da fornire un’anteprima per gli aggiornamenti di stato condivisi dai propri contatti, eliminando la necessità di aprire ciascun aggiornamento.

Al momento la nuova interfaccia per la barra degli aggiornamenti di stato è in fase di sviluppo nella versione beta 24.8.10.71 WhatsApp per iOS disponibile tramite TestFlight e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app per iPhone.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

