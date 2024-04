Sony è uno dei marchi più conosciuti quando si parla di prodotti audio di qualità e nella giornata di oggi, 11 aprile 2024, ha annunciato una nuova gamma di dispositivi denominata Sony ULT Power Sound: il nuovo marchio ULT viene portato al debutto da un poker di prodotti, nella fattispecie tre speaker e un paio di cuffie wireless, accomunati dal fatto di spingere al massimo sulle basse frequenze.

Sony ULT Power Sound: una nuova linea di prodotti

Nel presentare la nuova gamma di prodotti, Sony ha parlato di cuffie e altoparlanti che “offrono energia, bassi potenti e risonanti e dettagli cristallini anche al massimo volume”; tutti i dispositivi di questa nuova famiglia sono wireless e sono accomunati dalla presenza di un pulsante ULT, che offre accesso a due diverse modalità audio, oltre che dalla possibilità di essere gestiti tramite l’app mobile di Sony per iOS e Android. Come detto, l’esordio della nuova linea avviene attraverso i tre altoparlanti ULT TOWER 10, ULT FIELD 7, ULT FIELD 1 e le cuffie ULT WEAR.

Speaker Sony ULT: a ciascuno il suo

I tre altoparlanti d’esordio della gamma ULT coprono esigenze molto diverse, basti pensare che il più piccolo pesa appena 650 grammi, mentre il più grande e potenze ferma l’ago della bilancia a 29 kg.

ULT TOWER 10 è pensato per feste ed eventi, come testimoniato dalle sue dimensioni importanti e dal supporto di funzionalità particolari come 360° Party Sound, 360° Party Light e karaoke con microfono wireless incluso. Il dispositivo può essere connesso anche alla TV e le sue caratteristiche principali possono essere riassunte come segue:

Dimensioni: 418 x 1.106 x 428 mm

Peso: 29 kg

7 altoparlanti: 4 tweeter + 2 mid range + 1 X-Balanced speaker (per i bassi)

Modalità ULT Sound : Deep Bass / Attack Bass

: Deep Bass / Attack Bass Suono a 360º

Ottimizzazione ambientale del suono

controllo delle luci LED

input chitarra + microfono wireless

pannello di controllo touch resistente agli schizzi

TV sound booster

Colore: nero

Resistenza a polvere e liquidi.

Karaoke, ingresso per chitarra e TV Sound Booster ne fanno un prodotto decisamente particolare, mentre la modalità Party Connect consente di collegare fino a 100 speaker compatibili. Un bestione del genere non poteva essere sprovvisto di ruote e maniglia per il trasporto.

Sony ULT TOWER 10 sarà disponibile a breve al prezzo di listino di 1.200 euro.

Sony ha pensato anche a chi vuole uno speaker importante senza spingersi a tanto: ULT FIELD 7 è il modello intermedio della nuova gamma e si presenta con le seguenti caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 512 x 224 x 22 mm

Peso: 6,3 kg

Modalità ULT Sound: Deep Bass / Attack Bass

4 altoparlanti: 2 X-Balanced speaker + 2 tweeter + 2 radiatori passivi

Ottimizzazione ambientale del suono

controllo luci a LED

Autonomia: 30 ore

Ricarica rapida (fino a 3 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica)

Input microfono + chitarra

Resistenza a polvere e liquidi: IP67

Ingresso per microfono e chitarra e luci integrate fanno di ULT FIELD 7 un alleato perfetto per le feste; anche in questo caso è presente il supporto a Party Connect. Peso e dimensioni sono nettamente inferiori e lo speaker è facilmente trasportabile grazie alle maniglie apposite.

ULT FIELD 7 di Sony arriverà sul mercato a breve nel solo colore nero al prezzo di 450 euro.

Infine, ULT FIELD 1 è lo speaker più economico e maneggevole della gamma: coi suoi 650 grammi di peso, la sua resistenza agli urti e IP67 e la comoda cinghia regolabile per il trasporto, lo speaker — che misura 206 x 77 x 76 mm — si presta ad accompagnare l’utente ovunque voglia, promettendo un ascolto prolungato grazie alle 12 ore di autonomia promesse. In questo caso, il tasto ULT ha la sola funzione di aumentare la pressione sonora. Il target diverso di questo prodotto è reso evidente dalla più ampia scelta di colorazioni (nero, bianco, verde foresta, arancione) e dal prezzo di 140 euro. Anche questo speaker sarà disponibile prossimamente.

ULT Wear: qualità Sony con più bassi

Le cuffie Sony ULT Wear erano state oggetto di recenti indiscrezioni e finalmente sono ufficiali. Sono costruite attorno al chip Sony V1, lo stesso dell’acclamata serie Sony 1000X, ma abbracciano la nuova ricetta ULT, proponendosi come alternativa interessante per chi cerca basse frequenze più spinte, magari privilegiando l’ascolto di generi come l’hip hop.

Ecco le loro caratteristiche tecniche principali:

processore Sony V1

driver da 40 mm

Modalità ULT Sound: Deep Bass / Attack Bass

ANC

connessione Multipoint

Fast Pair per connessione veloce ad Android, Swift Pair per connessione rapida a Windows

fino a 30 ore di autonomia con ANC

ricarica rapida (3 minuti per 1,5 ore in riproduzione).

Secondo Sony, l’ANC di queste cuffie è sul livello delle precedenti WH-1000XM4 — dunque molto alto, ma non il migliore di tutti; per le chiamate, la tecnologia Voice Pickup dovrebbe isolare le voci dai rumori di fondo.

Le cuffie arriveranno nei colori nero, bianco e verde foresta al prezzo di listino di 200 euro.