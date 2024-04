Da domenica 7 aprile 2024, gli istituti bancari del Gruppo Sella (ovvero Hype e Banca Sella) stanno sperimentando grosse problematiche legate ai propri servizi, mettendo in crisi tutti i correntisti.

In questi giorni lo stato di operatività delle due banche ha vissuto sulle montagne russe, alternando momenti di totale inoperatività a momenti di operatività parziale, spingendo le due realtà a realizzare dei portali per fornire aggiornamenti costanti ai clienti frustrati dal lungo disservizio. Sono ormai trascorsi cinque giorni dall’inizio delle problematiche: proviamo a fare chiarezza su quali siano state le cause scatenanti, sullo stato attuale dei servizi e su quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Hype e Banca Sella: la causa dei disservizi

Dopo cinque giorni non è ancora rientrato il grave disservizio che sta colpendo Banca Sella e Hype, i due istituti bancari del Gruppo Sella, mettendo in difficoltà tantissimi clienti che non possono sfruttare appieno i propri conti correnti.

Le due realtà, come immaginabile, si appoggiano allo stesso sistema informatico che, a quanto pare, sarebbe la causa dei prolungati disservizi: in mattinata, infatti, è arrivata la conferma che le interruzioni agli accessi ai servizi “si sono verificate in seguito all’installazione di un aggiornamento del sistema operativo e del relativo firmware che ha comportato una situazione di instabilità”.

Lo stato attuale dei servizi (e dei disservizi)

Hype e Banca Sella, per quanto facciano parte dello stesso gruppo, hanno natura “diversa” tra loro (la prima è una banca “virtuale” mentre la seconda ha le filiali fisiche) e, di conseguenza, stanno affrontando la situazione di disagio in maniera diversa, pur rassicurando entrambe i clienti sul fatto che i loro soldi sono al sicuro e tutta la situazione rientrerà presto.

Banca Sella mette a disposizione dei propri correntisti le succursali (per operatività di cassa e operazioni di pagamento) con orario continuato e prolungato (fino alle 18:00) nei giorni di apertura, oltre all’assistenza clienti (che sta fronteggiando un gran numero di richieste). Per le informazioni sullo stato dei disservizi e per le informazioni utili (soprattutto per tranquillizzare i clienti), è stato aperto un portale dedicato agli aggiornamenti sui problemi tecnici in corso.

Hype non dispone delle filiali fisiche e, tramite un portale dedicato agli aggiornamenti sui disservizi in corso e il proprio account ufficiale su X (l’ex Twitter), continua ad aggiornare costantemente gli utenti, informando del fatto che l’intero team è al lavoro per “risolvere i disservizi di questi giorni“.

Nel portale dedicato, Hype ha condiviso tante informazioni utili per rassicurare i propri utenti, suggerendo di contattare un operatore (al numero +39 0282816389, da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 18:00) per eventuali informazioni. Nell’ultimo aggiornamento diffuso (ore 16:15 di oggi, 11/04/2024), questa è la situazione attuale dei servizi:

App: attiva (accesso contingentato)

HYPE Web (disponibile da PC per i clienti Plus, Next e Premium): attivo (accesso contingentato)

HYPE Business Web (disponibile da PC): attivo (accesso contingentato)

Prelievi: attivi

Pagamenti fisici e online: attivi

Bonifici ordinari in ingresso: attivi (rallentamenti in accredito)

Bonifici istantanei in ingresso: attivi

Quando torneranno operative Hype e Banca Sella?

Allo stato attuale, come anticipato, i due istituti bancari non sono stati in grado di fornire indicazioni su quanto tempo ci vorrà per ripristinare il tutto, informando di essere al lavoro per far rientrare tutti i disservizi e tornare alla piena operatività prima possibile.

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo con le ultime novità, ma fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi e da quanto tempo. Il down pare assai esteso e interessare tutti, per cui sembra proprio non essere un problema di poco conto.

Per rimanere aggiornati sulla questione e qualora vogliate ricevere le ultime notizie sulla tecnologia, potete sfruttare Telegram e seguirci sul nostro canale TuttoAndroid e TuttoTech. Inoltre, sul canale Prezzi.Tech, potete ricevere le migliori offerte sulla tecnologia.