Già da qualche giorno, precisamente da domenica 7 aprile 2024, i clienti Banca Sella e Hype stanno sperimentando seri disagi legati ai servizi offerti dai due istituti bancari.

Alcuni dei disservizi sono stati risolti dopo ore (come la possibilità di effettuare pagamenti con le carte), altri (come l’impossibilità di accesso all’home banking) persistono ancora. Le due banche hanno comunque voluto rassicurare i clienti sul fatto che i loro soldi siano al sicuro, scusandosi per l’accaduto e affermando di essere alla ricerca di una soluzione ai problemi.

Banca Sella e Hype in “down” da domenica

Se siete clienti Banca Sella o Hype e non riuscite ad accedere al vostro internet banking (o home banking), non preoccupatevi perché non siete i soli.

Sin da domenica 7 aprile 2024 i due istituti bancari stanno manifestando problematiche serie che coinvolgono tutti i servizi offerti ai clienti, impossibilitati ad accedere all’internet banking e, nelle prime fasi, impossibilitati anche a effettuare pagamenti con le carte di credito/debito sia fisiche che “tokenizzate” (ovvero registrate sui portafogli digitali come Google Wallet e Apple Pay).

Nel caso di Hype, i pagamenti con carta sono nuovamente tornati a funzionare dal pomeriggio di ieri, lunedì 8 aprile 2024 (e possiamo confermarlo, con un’esperienza positiva vissuta in prima persona questa mattina). Niente da fare, invece, per l’accesso all’internet banking da app o PC, ancora impossibile.

Tramite i canali social (soprattutto X, l’ex Twitter) e i propri siti Web, entrambe le banche hanno riconosciuto i disservizi in corso, e stanno continuano ad aggiornare costantemente i clienti sulla natura e sullo stato di risoluzione dei problemi per tornare alla piena operatività.

A che punto sono i disservizi di Banca Sella e Hype

Di seguito riportiamo l’ultimo bollettino di aggiornamento diffuso da Hype sul sito ufficiale (ore 15:46 del 09/04/2024):

Ti informiamo che per via di problemi tecnici interni, l’accesso e l’utilizzo dei servizi HYPE sta subendo interruzioni e rallentamenti.

Ci scusiamo per il disagio che questo ti sta causando. Capiamo quanto possa essere frustrante non avere il pieno controllo del proprio home banking ma, ti assicuriamo che i tuoi soldi sono al sicuro e noi stiamo lavorando con la massima priorità per riportare tutto alla normalità. Puoi parlare con un nostro operatore al numero +39 0282816389. Ti informiamo che al momento i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito.

Banca Sella ha invece sfruttato la pagina iniziale del proprio portale per informare i clienti dei disservizi, riconosciuti dalla giornata di ieri:

Banca Sella comunica che a causa di un problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi operativi avvenuti nel fine settimana, si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (Internet Banking e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate. Sono in corso le attività necessarie per ripristinare al più presto la piena operatività, ci scusiamo per il disagio.

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo con le ultime novità, ma fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi e da quanto tempo. Il down pare assai esteso e interessare tutti, per cui potrebbe non essere un problema di poco conto.