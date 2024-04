Il team di WhatsApp sta introducendo una novità che riguarda i contatti per gli utenti iPhone. Si tratta di una funzionalità che suggerisce i contatti con cui iniziare una conversazione e ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di comunicazione. Ecco l’implementazione attuale della novità.

WhatsApp introduce la sezione con i contatti suggeriti

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp vedono una nuova sezione nella parte inferiore dell’elenco delle chat, la quale fornisce agli utenti un comodo accesso a potenziali nuove conversazioni.

Se non si desidera ricevere suggerimenti per nuove chat da avviare, è possibile disattivare la funzionalità semplicemente chiudendo la sezione dedicata toccando il pulsante “X” alla destra della sezione stessa.

Questa funzionalità dovrebbe incoraggiare gli utenti a interagire con i contatti che potrebbero aver involontariamente trascurato o dimenticato nella loro rubrica, offrendo agli utenti l’opportunità di riscoprire determinati contatti.

In più, questa funzionalità aiuta gli utenti a scoprire dalla propria rubrica nuovi account che si sono recentemente registrati su WhatsApp.

La funzionalità che suggerisce i contatti con cui iniziare una chat è disponibile per alcuni utenti che installano l’ultimo aggiornamento 24.8.10.70 di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verrà distribuita a più persone nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

