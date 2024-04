Alcuni giorni fa il team di Nothing ha confermato di avere in programma per il 18 aprile il lancio di due nuove cuffie true wireless: stiamo parlando di Nothing Ear e Nothing Ear (a).

Il produttore ci ha tenuto a precisare che si tratta di due modelli che possono essere considerati il frutto di una lunga evoluzione per quanto riguarda il design e le funzionalità, che ha richiesto all’azienda circa tre anni.

E per dare maggior risalto all’importanza di queste nuove cuffie, il team di Nothing ha deciso di “resettare” la strategia dei nomi seguita sino ad oggi, eliminando i numeri e concentrando l’attenzione sul device.

Immagini e caratteristiche di Nothing Ear e Nothing Ear (a)

In attesa del lancio ufficiale, in Rete sono state pubblicate le immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design delle nuove cuffie di Nothing, accompagnate dalle informazioni su alcune delle presunte caratteristiche.

Iniziando da Nothing Ear, le seguenti immagini ci permettono di osservare non solo il look delle nuove cuffie di Nothing in due colorazioni (nera e bianca) ma anche la loro custodia ufficiale.

Tra le principali caratteristiche di queste cuffie, che sul mercato potrebbero arrivare a 150 euro, non dovrebbero mancare la cancellazione attiva del rumore, la tecnologia dual connection, la resistenza all’acqua (con certificazione IP54 e IPX2 per la custodia), un’autonomia che potrebbe arrivare fino a 7,5 ore (con la custodia fino a 33 ore), con la possibilità di avere altre 10 ore di utilizzo con una ricarica rapida di appena 10 minuti.

Passando a Nothing Ear (a), sul mercato potrebbero arrivare a meno di 100 euro, con la medesima dotazione dell’altro modello (con delle differenze per la protezione dall’acqua e l’autonomia).

Le colorazioni dovrebbero essere tre: alle due classiche bianca e nera, infatti, se ne dovrebbe aggiungere una gialla.

Per la presentazione ufficiale bisognerà avere pazienza sino al 18 aprile ma prima di allora potrebbero arrivare altre anticipazioni. Staremo a vedere.