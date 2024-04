Il team di Nothing ha deciso di sfruttare X per confermare l’imminente arrivo di due nuove modelli di cuffie true wireless, svelando anche quelli che saranno i loro nomi ufficiali.

Le cuffie Nothing Ear e Nothing Ear (a), questi i loro nomi, saranno lanciate giovedì 18 aprile 2024 e dovrebbero arrivare in Europa a prezzi aggressivi.

Le cuffie Nothing Ear e Nothing Ear (a) sono in arrivo

Il post di Nothing su X inizia con la “storia”: il team del produttore, infatti, ricorda che l’azienda ha fatto il suo esordio nel settore audio nel 2021, precisando che da quel momento ha continuato a lavorare al miglioramento delle sue soluzioni, dal design alla tecnologia.

Ed il 2024 viene definito come l’anno in cui sarà svelata “l’ultima iterazione di Nothing Audio”: i due nuovi prodotti, infatti, rappresentano il culmine di un processo di miglioramento di design e innovazione che va avanti da 3 anni.

A dire del produttore, le nuove cuffie possono essere considerate finalmente i dispositivi a cui l’azienda sperava di arrivare sin dall’inizio, ossia device capaci di garantire un’esperienza premium a tutti.

Ebbene, sulla base di tali premesse il produttore è arrivato alla decisione di “resettare” la strategia dei nomi, eliminando i numeri per concentrare l’attenzione sul device e sull’esperienza che offre a ciascun utente.

Cambio di nome a parte, non dovrebbe essere rivoluzionata la dotazione tecnica della precedente generazione di cuffie dell’azienda, ossia Nothing Ear (2), lanciata lo scorso anno ad un prezzo aggressivo (149 euro) e caratterizzata da una serie di feature interessanti, come la certificazione Hi-Res Audio, un driver personalizzato da 11,6 mm, la tecnologia Clear Voice, la cancellazione attiva del rumore, la tecnologia Dual Connection, il supporto alla connessione rapida e la possibilità di personalizzare l’esperienza grazie all’app ufficiale.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 18 aprile per scoprire le nuove cuffie di Nothing.