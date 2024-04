Logitech G amplia il catalogo di periferiche gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano della nuova Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, una tastiera compatta, con prestazioni al top in grado di soddisfare le esigenze dei gamer professionisti.

La nuova arrivata in casa Logitech sposa il layout 60%, sempre più popolare tra i gamer di un certo livello perché lascia più spazio ai movimenti dinamici del mouse necessari per le competizioni FPS; essendo più compatta, una tastiera del genere è di conseguenza facile da posizionare, si adatta a qualsiasi tipologia di configurazione e, non meno importante, risulta più semplice da trasportare durante i tornei.

Logitech G PRO X 60 è compatta, ma anche veloce e precisa

Tra le peculiarità della nuova tastiera da gaming Logitech G PRO X 60 c’è sicuramente la tecnologia proprietaria KEYCONTROL. Visto il formato particolarmente ridotto, questa funzionalità nasce per sopperire alla mancanza di particolari tasti che potrebbero essere utili ai giocatori, assenti appunto per una questione di spazio. KEYCONTROL serve sostanzialmente per ampliare le capacità della tastiera oltre quelle di una tastiera full-size; si tratta di uno strumento intuitivo attivato in GHUB e consente all’utente di assegnare fino a 15 funzioni per tasto. In combinazione con G-SHIFT, una funzione avanzata che i giocatori possono assegnare a quasi tutti i tasti (come un tasto laterale del mouse a un’azione), i giocatori possono attivare il nuovo livello di tasti e ottenere un accesso rapido a qualsiasi tasto o comando direttamente sotto i tasti WASD o qualsiasi altro tasto programmabile sulla tastiera.

Si tratta di una caratteristica decisiva della nuova tastiera Logitech, così come si evince anche dalle dichiarazioni di Brent Barry, Head of Esports and PRO Series di Logitech G:

Abbiamo anni di esperienza nella progettazione e nella realizzazione di tastiere e switch destinati ai professionisti. Grazie alla nostra esclusiva collaborazione con i pro-player, abbiamo raccolto importanti intuizioni che hanno avuto un ruolo fondamentale nella progettazione della PRO X 60 e hanno evidenziato la necessità di KEYCONTROL. Questa nuova funzionalità ha tutto ciò che un Pro può desiderare: un layout compatto e portatile, unito a nuove tecnologie avanzate, tutte progettate per fornire il gear con le prestazioni necessarie per vincere.

Logitech G PRO X 60 utilizza switch GX Optical sia in configurazione tactile che linear, un’opzione che garantisce un’attuazione più rapida rispetto agli switch meccanici standard; gli switch sono inoltre lubrificati in fabbrica e progettati per offrire comfort e durata. Parlando invece di connettività, la Logitech G PRO X 60 si affida alla collaudata tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G, una delle più efficienti in questo segmento di mercato in quanto a prestazioni e portata.

Tra le altre caratteristiche di rilievo di Logitech G PRO X 60 segnaliamo poi:

Keycaps Dual-shot PBT

Illuminazione LIGHTSYNC RGB

Switch per la modalità Game

Roller volume e controlli media

Bluetooth

Adattatore LIGHSTPEED 2:1

Case per il trasporto semi-rigido

Disponibilità e prezzi

Logitech G PRO X 60 è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e rosa, sullo shop dell’azienda e presso alcuni rivenditori selezionati a un prezzo consigliato di 199 euro; la nuova tastiera da gaming Logitech si può anche preordinare su Amazon a un prezzo di 215 euro, con disponibilità 22 aprile.