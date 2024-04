TCL si conferma sempre più attiva nel segmento dei monitor da gaming ad alte prestazioni e nelle scorse ore ha tolto i veli a due interessantissimi prodotti che di sicuro non passeranno inosservati agli occhi dei gamer più esigenti.

Si tratta nel dettaglio di TCL 34R83Q e TCL 27R83U, due monitor basati su tecnologia Mini-LED che, oltre a garantire un’ottima reattività, risultano il top anche per quanto riguarda la resa cromatica e luminosità, vero punto di forza dei pannelli Mini-LED. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

I monitor TCL sono veloci e pronti per i contenuti HDR

Iniziamo subito dal top di gamma, il TCL 34R83Q, un monitor curvo ultra-wide da 34 pollici che arriva con una risoluzione WQHD, ossia 3.440x.1440 pixel. L’azienda utilizza pannelli proprietari CSOT, ulteriormente ottimizzati rispetto alla precedente generazione per garantire migliori angoli di visione e possibilità di ridurre al minimo le cornici del monitor. Tra le altre caratteristiche di rilievo in ottica gaming, si segnala una frequenza di aggiornamento di 170 hertz, tempo di risposta GtG di 1 millisecondo e supporto per AMD Freesync Premium e NVIDIA G-Sync. Ma non è finita qui.

Grazie al pannello Mini-LED in dotazione, basato a sua volta su tecnologia Fast-HVA (VA), questo display sfrutta un local dimming a 1.152 zone, garantendo una luminosità HDR a dir poco incredibile, ben 1.600 nit che permettono di ottenere la certificazione Vesa DisplayHDr 1400. Il pannello, a 10 bit, garantisce anche un ottimo rapporto di contrasto (4.000:1), senza dimenticare copertura Adobe RGB del 95% e DCI-P3 97%. TCL 34R83Q risulta completo anche in quanto a dotazione di porte, supportando anche la funzionalità KVM per gestire periferiche come mouse e tastiera. A bordo sono presenti due HDMI 2.1, Display Port 1.4, porte USB Type A/B e USB-C con Power Delivery a 90 watt.

Il TCL 27R83U riprende molte delle caratteristiche tecniche del fratello maggiore, fatta eccezione per le dimensioni e la densità dei pixel. In questo caso siamo di fronte a un monitor da gaming da 27 pollici che però garantisce una risoluzione 4K, quindi superiore al TCL 34R83Q. L’azienda utilizza sempre lo stesso pannello Mini-LED Fast-HVA a 1.152 zone con luminosità di picco a 1.600 nit (HDR); il resto delle specifiche rimane praticamente invariato, escludendo il refresh, che scende a 160 Hz, senza dimenticare che in questo caso parliamo di un monitor piatto. I nuovi display TCL guardano infine anche all’estetica, integrata con l’ormai immancabile illuminazione RGB, oltre a un reparto audio curato che prevede l’integrazione di due altoparlanti stereo da 3 watt.

Caratteristiche tecniche TCL 34R83Q e TCL 27R83U

A seguire trovate le caratteristiche tecniche dettagliate dei nuovi monitor Mini-LED targati TCL.

TCL 34R83Q

Tipologia di pannello Mini-LED – Fast-HVA

Dimensioni pannello 34 pollici

Curvatura 1500R

Formato 21:9

Risoluzione massima 3.440 x 1.440 pixel

Tempo di risposta GtG 1 ms

Luminosità HDR di picco sino a 1.600

Contrasto tipico 4.000:1

Angolo visuale 178/178°

Colori display 1,07 miliardi (10 bit)

Spettro di colori DCI-P3 97%, Adobe RBB 95%

VESA DisplayHDR 1400

Frequenza di aggiornamento 170 Hz

Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync compatibile

Modalità Standard, Office, Gaming, Movie, Eye Saver

Supporto PIP e PBP

Porte 2x HDMI 2.1 e Display Port 1.4 USB-C con Power Delivery 90 watt 2x USB Type-A, USB Type-B Jack cuffie

Switch KVM

2x altoparlanti da 3 watt

Illuminazione RGB

TCL 27R83U

Tipologia di pannello Mini-LED – Fast-HVA

Dimensioni pannello 27 pollici

Formato 16:9

Risoluzione massima 3.840 x 2.160 pixel

Tempo di risposta GtG 1 ms

Luminosità HDR di picco sino a 1.600

Contrasto tipico 4.000:1

Angolo visuale 178/178°

Colori display 1,07 miliardi (10 bit)

Spettro di colori DCI-P3 97%, Adobe RBB 95%

VESA DisplayHDR 1400

Frequenza di aggiornamento 160 Hz

Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync compatibile

Modalità Standard, Office, Gaming, Movie, Eye Saver

Supporto PIP e PBP

Porte 2x HDMI 2.1 e Display Port 1.4 USB-C con Power Delivery 90 watt 2x USB Type-A, USB Type-B Jack cuffie

Switch KVM

2x altoparlanti da 3 watt

Illuminazione RGB

Disponibilità e prezzi

TCL al momento non ha fornito dettagli precisi su disponibilità e prezzi; il modello TCL 34R83Q è stato già avvistato su alcuni shop europei a circa 1.199 euro, segno che entrambi dovrebbero arrivare presto anche nel nostro Paese presso i rivenditori di settore come Amazon.