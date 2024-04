NVIDIA ha rilasciato un aggiornamento delle sue librerie DLSS che migliorano la resa grafica quando si utilizzano schede video e giochi che le sfruttano.

Il nuovo aggiornamento 3.7.0, precedentemente disponibile solo per il profilo Ray Reconstruction e DLSS-D, introduce anche un nuovo preset E chiamato “aware_donkey” che sembra migliorare la qualità visiva in titoli selezionati.

NVIDIA aggiorna le librerie DLSS e Streamline

Inoltre la società ha rilasciato un’aggiornamento della libreria Streamline che semplifica ulteriormente l’implementazione della tecnologia di upscaling da parte di NVIDIA.

La tecnologia NVIDIA DLSS 3 è stata lanciata più di un anno fa insieme alla GPU della serie RTX 40, introducendo la generazione di frame insieme ai miglioramenti della Super Risoluzione che è stata implementata in molti giochi negli ultimi mesi, incluso Horizon Forbidden West, e che in futuro sarà disponibile anche per giochi mainstream e porting da PlayStation a PC, come Ghost of Tsushima.

L’anno scorso DLSS 3 è stato aggiornato alla versione 3.5 per includere la già citata tecnologia Ray Reconstruction in modo da offrire una qualità di ray tracing superiore. Si vocifera che Ray Reconstruction verrà supportata anche dalla console Nintendo Switch 2 che non è ancora stata annunciata.