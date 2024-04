Alla fine di febbraio è emerso che Apple ha abbandonato il progetto di lanciare una sua auto elettrica, indirizzando sforzi e investimenti su altri prodotti.

Ebbene, la decisione del colosso di Cupertino ha avuto un costo in termini di posti di lavoro: stando all’ultimo rapporto pubblicato dall’Employment Development Department of California (EDD), infatti, sarebbero oltre 700 le persone che hanno perso il lavoro.

Per la Apple Car in tanti hanno perso il lavoro

La maggior parte delle persone che sono state licenziate lavorava negli uffici Apple a Santa Clara, di cui 371 provenienti dalla sede dell’azienda che si occupava principalmente del progetto relativo alla Apple Car.

Sono otto le sedi del colosso di Cupertino a Santa Clara ad essere state colpite da licenziamenti, compreso l’ufficio principale di Apple Car, sebbene pure altri progetti “abbandonati” abbiano causato la riduzione dei dipendenti (come, ad esempio, quello volto alla produzione in proprio degli schermi per iPhone, Mac ed Apple Watch).

Ricordiamo che il progetto iniziale di Apple era quello di costruire un veicolo completamente autonomo senza pedali e volante, riducendo poi le sue ambizioni e ripiegando su una più “comune” auto elettrica, il tutto con investimenti ingenti (si parla di miliardi di dollari) che si sono susseguiti per una decina di anni.

Molti dei dipendenti che stavano sviluppando il veicolo hanno avuto la possibilità di trasferirsi in altre divisioni di Apple (come ad esempio i team che si occupano dell’intelligenza artificiale e della robotica domestica) ma il colosso statunitense non è riuscito a ricollocare tutti.

Tra i progetti a cui Apple pare stia dedicando più spazio vi sarebbe quello relativo alla robotica personale per le case e uno dei dispositivi attualmente in lavorazione dovrebbe essere un robot che segue le persone.

Gli investimenti del colosso di Cupertino nella robotica personale rientrano negli sforzi dell’azienda per trovare nuove fonti di reddito.