WhatsApp accoglierà una novità per i video in una futura versione dell’applicazione per iOS, a partire quasi certamente dalla versione beta: il team di sviluppatori sta lavorando per introdurre una funzione picture-in-picture per i video, che possiamo già iniziare ad anticiparvi. Andiamo a scoprire come sarà.

WhatsApp al lavoro sul picture-in-picture per i video

WhatsApp sta già rilasciando novità per i video, che abbiamo visto giusto qualche giorno fa: mentre la possibilità di spostarsi avanti e indietro nei filmati toccando due volte a destra o sinistra è in distribuzione (a partire dalla versione 24.6.77 ), tramite il programma TestFlight beta è in rollout la versione 24.6.10.73.

Grazie a quest’ultima possiamo iniziare ad anticiparvi una nuova funzionalità, pensata per migliorare ulteriormente l’esperienza di visualizzazione dei video su iOS e il multitasking: stiamo parlando della funzione picture-in-picture, che consente di visualizzare i video all’interno della chat di WhatsApp o delle varie sezioni dell’applicazione. Nonostante fosse già a disposizione per i video di YouTube e Instagram condivisi su WhatsApp, non era possibile sfruttare questa finestra “flottante” per gli altri video condivisi direttamente all’interno dell’app.

Questo nuovo picture-in-picture funzionerà solo all’interno di WhatsApp e non si estenderà in alcun modo al resto del sistema: con il passaggio ad altre applicazioni la finestra andrà semplicemente a chiudersi. Possiamo averne un assaggio grazie a questa schermata condivisa da WABetaInfo, che ci anticipa la novità.

Come aggiornare WhatsApp su iOS

La novità di WhatsApp per iOS è attualmente in sviluppo e sarà disponibile per tutti con un futuro aggiornamento non specificato. Per aggiornare l’app di messaggistica all’ultima versione per iOS potete recarvi sull’App Store utilizzando questo link, mentre per iscrivervi al programma beta TestFlight potete seguire quest’altro link (se siete abbastanza fortunati da non trovare il programma al completo).

