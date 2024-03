Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato su App Store un nuovo aggiornamento dell’app per iOS che porta alcune novità per tutti gli utenti iPhone. Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp lancia alcune novità per tutti gli utenti iOS

La nuova versione stabile di WhatsApp per iOS aggiunge la possibilità di registrare videomessaggi e inviarli immediatamente nelle chat tramite una pressione prolungata sul pulsante della fotocamera accanto al campo di testo.

Un’altra novità riguarda la possibilità di navigare rapidamente nei video toccando due volte il bordo per saltare avanti o indietro durante la riproduzione.

Infine, il registro delle modifiche pubblicato sull’App Store per iOS menziona che l’aggiornamento introduce un nuovo design per il vassoio degli allegati.

L’aggiornamento 24.6.77 di WhatsApp per iOS è attualmente in rilascio e raggiungerà tutti gli utenti iPhone nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

