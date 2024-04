Attraverso un post ufficiale, arrivato nelle scorse ore sul canale Reddit, MSI ha annunciato di aver dato il via a una campagna di sostituzione per alcune schede madri per piattaforma Intel che nei scorsi mesi erano state soggette a problematiche piuttosto gravi anche se possiamo dire abbastanza isolate.

Nel dettaglio si tratta della scheda madre MAG Z790 Tomahawk WiFi che, almeno stando alla dichiarazione del produttore, sarebbe affetta da un banale problema di assemblaggio sulla catena produttiva che però ne determinerebbe il malfunzionamento. Ma vediamo di cosa si tratta.

Che ci crediate o no, il problema della MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi è una semplice vite

Andando indietro con le prime segnalazioni risalenti addirittura alla scorsa estate, alcuni utenti che hanno acquistato la MSI MAG Z790 si sono trovati tra le mani una scheda madre a volte instabile o, ancora peggio, non funzionante. Qualcuno ha anche provato a smontare la scheda e il relativo sistema di dissipazione, rilevando alla fine delle piccole crepe sopra il chipset, o per meglio dire, sul PCH. Queste crepe sarebbero causate da una delle viti del dissipatore posto sul chip, probabilmente avvitata in modo errato o fuori misura (troppo lunga).

MSI da parte sua è finalmente corsa ai ripari, qualcuno dirà finalmente, invitando tutti gli utenti che hanno riscontrato questa problematica a mettersi in contatto con il centro di assistenza più vicino per richiedere la sostituzione del prodotto.

A seguire la dichiarazione di MSI:

Abbiamo scoperto che una minoranza di unità potrebbe riscontrare PCH non funzionanti con conseguente potenziale Dead on Arrival (DOA) della scheda madre. Abbiamo isolato la causa nel design della vite del dissipatore di calore del chipset utilizzato in precedenza e abbiamo adottato misure proattive per risolvere questo problema. Nella nostra produzione è stato implementato un design rivisto della vite del dissipatore di calore del chipset e i casi noti sono stati risolti. Sosteniamo elevati standard di responsabilità e responsabilità e desideriamo garantire che i clienti interessati possano ricevere tempestivamente la sostituzione dei prodotti. Si prega di contattare il nostro centro di assistenza clienti locale per ricevere assistenza.

Meglio tardi che mai possiamo dire, si tratta alla fine di un incidente non grave che però meritava la giusta considerazione da parte del produttore, soprattutto visto il profilo aziendale di MSI.