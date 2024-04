iPhone, smartwatch, cuffie, notebook e TV scontati da MediaWorld per lo Spring Party

Con gli sconti della Pasqua Tech ormai agli sgoccioli, MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino ricco di offerte tech. Denominato Spring Party, è valido fino al 14 aprile, su quasi tutte le categorie di prodotti acquistabili nella catena. Qui sotto, trovate tutte le informazioni da sapere seguite da una serie di prodotti in sconto che vale la pena prendere in considerazione.

MediaWorld Spring Party: le offerte migliori sulla tecnologia

C’è quindi tempo fino al 14 aprile per approfittare delle offerte di MediaWorld Spring Party, campagna promozionale in vigore sia in negozio che sul sito di MediaWorld. Senza perderci in chiacchiere, qua sotto, come promesso, trovate la lista dei prodotti più interessanti e scontati di cui tener conto.

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Notebook e console in offerta

Smart TV in offerta

Ci sono molti altri prodotti tech in offerta da MediaWorld per la promozione Spring Party, che ricordiamo essere in vigore fino al 14 aprile. Per tutti i dettagli e i prodotti scontati, vi lasciamo il link dedicato al sito web.

Tutti i prodotti scontati da MediaWorld per la promo Spring Party