Battute conclusive per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, esordio per la Pasqua Tech di MediaWorld, una campagna promozionale ricca di prodotti in sconto. Su tuttoandroid.net abbiamo già pubblicato una selezione di smartphone e tablet Android in offerta, qui su tuttotech.net vi suggeriamo invece tutti gli altri prodotti tech di cui vale la pena tener conto.

Da considerare anche una promozione extra nota come “50 su 500” che, come suggerisce il nome, offre uno sconto di 50 euro su una spesa minima di 500 euro, promozione in vigore ancora per alcune ore e riservata ai possessori di Carta MediaWorld CLUB, di cui vi indichiamo tutti i dettagli qui sotto.

Le migliori offerte della Pasqua Tech di MediaWorld

Visto che è in vigore per una manciata di ore, disponibile fino alle 23:59 di oggi, lunedì 25 marzo 2024, partiamo proprio dalla promozione di MediaWorld “50 su 500“. Come anticipato, consiste in uno sconto di 50 euro spendendo almeno 500 euro, anche in prodotti differenti, sconto disponibile solo online e riservato ai possessori di Carta MediaWorld CLUB, tuttavia richiedibile gratuitamente da questa pagina o nei negozi fisici. Tutte le condizioni e le esclusioni della promozione in questione, sono reperibili in questa pagina che include anche altre informazioni e i prodotti interessati.

C’è invece tempo fino al 4 aprile per approfittare delle offerte incluse nel nuovo volantino di MediaWorld “Pasqua Tech”. Come promesso, qui sotto trovate una selezione con i prodotti tech scontati più interessanti da tenere in considerazione.

iPhone, cuffie e smartwatch in offerta

Notebook e periferiche PC in offerta

TV in offerta

Tutte le altre offerte di MediaWorld presenti nel volantino Pasqua Tech le trovate nel link a seguire, sconti che vi ricordiamo essere in vigore fino al 4 aprile 2024.

Le offerte della Pasqua Tech di MediaWorld

